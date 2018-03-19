Понедельник, 19 Марта 2018 12:55

АрмИнфо. Министр обороны Виген Саркисян 16 марта встретился с жителями приграничной общины Айгепар.

Как сообщает пресс-служба МО, министр Саркисян подчеркнул, что приграничные общины имеют первостепенное значение для государства, поэтому вопросы, вызывающие озабоченность жителей этих общин, находятся в центре повседневного внимания руководства страны. В связи с этим создана межведомственная комиссия по решению вопросов, подлежащих координации в приграничных общинах.

В рамках своего визита в Тавушскую область межведомственная комиссия провела очередную встречу в муниципалитете Берда, в ходе которой были обсуждены выполненные и предстоящие задачи. Стороны коснулись вопросов, связанных с реализацией инвестиционных программ в приграничных общинах, созданием новых рабочих мест, улучшением дорог и освещения, а также частичной компенсации оплаты за обучение студентов.

В заключении председатель комиссии, министр обороны Виген Саркисян выразил уверенность, что работа комиссии в приграничных общинах даст ощутимый результат.