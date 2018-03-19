Понедельник, 19 Марта 2018 10:52

АрмИнфо.18 марта президент Республики Арцах Бако Саакян посетил армянские церкви Святой Марии и Святого Креста в Вашингтоне, присутствовал на Святой литургии, встретился с группой представителей приходского совета и местной армянской общины.

Как передает пресс-служба главы арцахского государства, в теплой и непосредственной атмосфере были затронуты вопросы, касающиеся развития республики, связей между Арцахом и Диаспорой и ряда других сфер.

Президент Саакян отметил важную роль и значение армянской общины Вашингтона в Диаспоре, выразив признательность за постоянное содействие Арцаху.

Днем ранее Бако Саакян принял участие в общинном приеме в честь делегации Республики Арцах. В своем приветственном слове он отметил, что армянская община Америки проводит большую работу, направленную на развитие связей Арцаха и Армении с Соединенными Штатами Америки, добавив, что при ее непосредственном участии в Арцахе на протяжении многих лет осуществляются многочисленные стратегические программы социально-экономического и гуманитарного характера.

"Армянская община Америки и наши американские друзья активно вовлечены в дело международного признания Арцаха, представления нашей страны и объективной информации о ней в США и внешнем мире. Все это достойно самой высокой оценки", - подчеркнул в своем выступлении Президент Саакян.

За заслуги перед Республикой Арцах Президент вручил высокие государственные награды ряду армянских организаций и их представителям.