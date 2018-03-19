Понедельник, 19 Марта 2018 10:51

АрмИнфо. По предварительным данным, действующий президент России Владимир Путин заручился поддержкой 90-92% избирателей, проживающих или временно пребывающих на территории Армении. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщила пресс-секретарь посольства России в Армении Вероника Артенян.

По ее словам, в голосовании в Ереване приняли участие порядка 5000 граждан.

Как стало известно, еще более 1200 человек проголосовали на выборах президента России на избирательном участке в Гюмри, однако данных о результатах подсчета пока нет.

Отметим, что граждане России, постоянно проживающие либо временно находящиеся на территории Армении и достигшие 18-летнего возраста, смогли проголосовать на двух основных избирательных участках: в посольстве РФ в Ереване и российском генконсульстве в Гюмри.

Для жителей городов Горис, Капан и Сисиан (Сюникская область на юге Армении) в первую декаду марта было организовано досрочное выездное голосование силами участковой избирательной комиссии. Для организации голосования военнослужащих и членов их семей также образованы четыре дополнительных избирательных участка в местах расположения частей Минобороны России на территории Армении.

18 марта в России прошли выборы президента РФ. Президент избирается на шестилетний срок. В выборах-2018 участвовали Владимир Путин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК России, после обработки 99,75% бюллетеней действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,67% голосов. Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей - за него отдали свои голоса 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,79%, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%. Далее идет телеведущая Ксения Собчак с 1,67% голосов, у лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского 1,04%, Борис Титов получил 0,75% голосов, у Максима Сурайкина 0,68%, а за Сергея Бабурина отдали свои голоса 0,65% избирателей.