Воскресенье, 18 Марта 2018 16:51

АрмИнфо. В Ереване выбирают президента России.

В 08:00 часов по местному времени двери избирательного участка №8026, расположенного в посольстве России в Армении были открыты для избирателей. Интерес к выборам президента России в Армении достаточно высок. С самого утра у здания посольства выстроилась очередь граждан желающих исполнить свой гражданский долг.

Посол России в Армении Иван Волынкин в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил, что интерес к выборам огромный. «Люди выбирают будущее своей страны, детей и внуков. Явка действительно сегодня очень большая, даже по сравнению с предыдущими выборами. Видите, какая очередь огромная выстроилась здесь. По состоянию на 13:00 часов дня по местному времени уже порядка 1600 человек проголосовало. И это беспрецедентный случай явки. Я думаю, мы выбираем свою страну, сильную страну, которая будет жить по своим меркам самодостаточная, будет независимой, свободной, и конечно же, мирной. Страну, которая будет поступать так, как ей нужно, и никого со стороны не слушать. Делать так, как мы хотим, а не так, чтобы нам кто-то навязывал свои устои. Нам это не нужно»,- подчеркнул посол России.

Отметим, что граждане России, постоянно проживающие либо временно находящиеся на территории Армении и достигшие 18-летнего возраста, смогут проголосовать на двух основных избирательных участках: в посольстве РФ в Ереване и российском генконсульстве в Гюмри. В Гюмри также могут проголосовать граждане России, проживающие в Грузии.

Для жителей городов Горис, Капан и Сисиан (Сюникская область на юге Армении) в первую декаду марта было организовано досрочное выездное голосование силами участковой избирательной комиссии. Для организации голосования военнослужащих и членов их семей также образованы четыре дополнительных избирательных участка в местах расположения частей Минобороны России на территории Армении.

По состоянию на 14.00 по местному времени (13.00 мск) на участке в посольстве РФ проголосовали свыше 2 тысяч избирателей.

18 марта в России стартовали выборы президента РФ. Президент избирается на шестилетний срок. В выборах-2018 участвуют Владимир Путин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов.