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АрмИнфо. Судья по делу о незаконном приобретении, хранении и распространении оружия, по которому проходит герой арцахской войны Жирайр Сефилян, Татевик Григорян сегодня отказалась предоставить слово обвиняемому для представления его защитной речи.
Григорян мотивировала это неуважением Сефиляна к суду. Защитную речь Сефиляна зачитал его адвокат Араик Папикян. В своей защитной речи Сефилян, в частности, квалифицировал судебный процесс фарсом, попыткой расправы, театрализованным представлением. Он также сообщил о постоянном давлении на него со стороны правоохранителей.
Далее Сефилян подчеркнул, что в отношении него осуществляется политическое гонение. "Мне неоднократно угрожали расправой в бытность мою на свободе, требуя прекратить мою деятельность. Однажды ко мне пришел, называющий себя военным экспертом Айк Наапетян, и передал послание "российской стороны", требуя прекратить мою борьбу, в противном случае угрожая мне физической расправой. В 2016 году следователь Следственного комитета также потребовал от меня прекращения моей политической борьбы, также угрожая расправой",- написал Сефилян в своем заявлении.
При этом он подчеркнул, что все те, кто преследовал его и все заказчики этого предстанут в один прекрасный день перед "армянским Нюрнбергом" за госизмену, коррумпированность и узурпацию власти.
|Жирайр Сефилян пригрозил властям Армении "армянским Нюрнбергом"
|Министерства здравоохранения Армении и Арцаха подписали Меморандум о взаимопонимании
|В Ереван впервые прилетели "Стрижи"
|Замначальника Управления МО Армении арестован за взятку по делу о поставках материальных ресурсов для нужд ведомства
|Булавинцев: Офицеры авиабазы "Эребуни" с честью справляются с поставленными перед ними задачами как учебными, так и боевыми
|Парванян: Армяно-российская объединенная группировка готова выполнить любую поставленную перед ней задачу
|Конверс Банк открыл в столице филиал "Еритасардакан" - для студентов, лекторов и молодых ученых
|Солнышко в ближайшие дни согреет жителей Армении
|Советник президента Арцаха: Визит Бако Саакяна в США является серьезным импульсом для процесса международного признания республики
|Гагик Арутюнян: События 1 марта 2008 года стали одной из самых позорных страниц в истории Армении
|Банк ВТБ (Армения) стал спонсором культурного проекта "Возвращение украденного "Врубеля"
|Папа Римский Франциск наградил посла Армении в Ватикане рыцарским орденом Большого Креста Папы Пия
|Минздрав Армении считает "Арменикум" эффективным препаратом и делает все возможное для увеличения его производства и повышения международного признания
|Президент РА: Высший судебный совет должен оправдать не только ожидания тех людей, кто проектировал этот Совет, но и ожидания общественности Армении
|В Ярославле обсудили современные угрозы государств- участников объединенной системы ПВО СНГ
|Президент Арцаха в Вашингтоне провел встречу с руководством Армянской Ассамблеи Америки
|В Армении имеются труднопроходимые дороги
|Арцах заинтересован в последовательном продолжении сотрудничества с традиционными партиями
|Эдуард Шармазанов: Важно, чтобы выборные процессы во всех странах ОДКБ носили демократический характер
|Цели и программы Североатлантического альянса будут приведены в соответствие с реформами в оборонной сфере Армении
|Между Арменией и Францией подписана программа сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год
|В годовщину смерти Артура Саркисяна в столице Армении прошел митингшествие
|Электросети Армении предупреждает об отключениях 17-го марта
|Кобахидзе: Армяно-грузинские дружеские отношения сегодня динамично развиваются по разным направлениям
|В Эстонии открылась выставка "Армения на древнейших картах"
|Премьер Азербайджана признал: Карабахский конфликт не претерпел серьезных изменений в сторону урегулирования
|Форум гражданского общества Восточного партнерства указал на проблемы в странах-членах
|Давид Тоноян: Способность противостоять бедствиям в Армении должна увеличиваться на всех уровнях
|Государственная служба соцобеспечения Армении ищет "злостных получателей" двойной пенсии
|Beeline запустил страницу с правилами безопасности в сети
|Шармазанов: ПА ОДКБ обязана остро реагировать на деструктивные заявления Баку
|Анкара отреагировала на денонсацию армяно-турецких протоколов по примирению
|Али Гасанов заявил о необходимости совместной борьбы Анкары и Баку с "армянской пропагандой"
|Стамбульская улица Саманйолу будет переименована в честь Гранта Динка
|Али Гасанов в очередной раз обвинил Армению в затягивании переговорного процесса и попытке продлить статус-кво в Карабахе
|Налбандян: Армения готова расширить сотрудничество с Ливаном в сфере обороны и безопасности
|Американские конгрессмены призвали Вашингтон признать Арцах
|Ереван ответил Анкаре и Баку: Нам нечего возвращать
|В Нагорном Карабахе в ДТП погиб военнослужащий Эдгар Геворгович Еремян
|36 американских конгрессменов присоединились к инициативе Фрэнка Паллона о выделении Армении и Арцаху 70 млн. в 2019 фискальном году
|В Ереване молодой человек угрожает спрыгнуть с моста, если к нему не придут депутаты Гагик Царукян и Самвел Алексанян или столичный мэр
|Новоизбранный президент Армении провел в Нью-Йорке встречу с членами Института East-West
|Саргсяну доложили о процессе модернизации биометрических паспортов и идентификационных карт РА
|Бако Саакян: В Арцахе заинтересованы в налаживании стабильных связей с ведущими научно-исследовательскими центрами США
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 16-го марта
|Бако Саакян: В Арцахе всегда ощущают вовлеченность армянской общины Америки в жизнь республики
|Легендарный польский дирижер Антони Вит впервые выступит с Национальным филармоническим оркестром Армении
|Минсельхоз РА: Конверс Банк подписал меморандум о сотрудничестве по госпрограмме субсидирования агрокредитов
|Устранив лишнее звено в цепочке, правительство Армении ожидает снижение стоимости на авиабилеты
|Правительство Армении просубсидирует затраты медучреждений, связанные с подключением к системе электронного здравоохранения
|Прогноз: Мода на сепаратизм постепенно заменяется модой на территориальную целостность
|Премьер Турции вновь подчеркнул "нерушимую позицию Анкары по урегулированию карабахского конфликта"
|Взгляд из Лондона: Региональные интересы сверхдержав превалируют над их интересом к разрешению карабахского конфликта
|В Полиции Армении расследуют инцидент с нарушением в Армавирской области пограничного режима
|Питер Семнеби не видит серьезных изменений в карабахском конфликте в последний период
|Замглавы МИД Армении о визите Бако Саакяна в США: В отличие от России, Соединенные Штаты ведут более гибкую политику
|Посол Великобритании: Мы продолжаем решительно содействовать карабахскому урегулированию на основе "мадридских принципов"
|Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции в ходе планового мониторинга линии соприкосновения
|Прогноз: В ближайшие годы переговоры по Карабаху будут перемежаться инцидентами и усилиями международного сообщества на фоне недостатка политических средств
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