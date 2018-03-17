Суббота, 17 Марта 2018 18:18

АрмИнфо. Судья по делу о незаконном приобретении, хранении и распространении оружия, по которому проходит герой арцахской войны Жирайр Сефилян, Татевик Григорян сегодня отказалась предоставить слово обвиняемому для представления его защитной речи.

Григорян мотивировала это неуважением Сефиляна к суду. Защитную речь Сефиляна зачитал его адвокат Араик Папикян. В своей защитной речи Сефилян, в частности, квалифицировал судебный процесс фарсом, попыткой расправы, театрализованным представлением. Он также сообщил о постоянном давлении на него со стороны правоохранителей.

Далее Сефилян подчеркнул, что в отношении него осуществляется политическое гонение. "Мне неоднократно угрожали расправой в бытность мою на свободе, требуя прекратить мою деятельность. Однажды ко мне пришел, называющий себя военным экспертом Айк Наапетян, и передал послание "российской стороны", требуя прекратить мою борьбу, в противном случае угрожая мне физической расправой. В 2016 году следователь Следственного комитета также потребовал от меня прекращения моей политической борьбы, также угрожая расправой",- написал Сефилян в своем заявлении.

При этом он подчеркнул, что все те, кто преследовал его и все заказчики этого предстанут в один прекрасный день перед "армянским Нюрнбергом" за госизмену, коррумпированность и узурпацию власти.