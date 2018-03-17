Суббота, 17 Марта 2018 16:33

АрмИнфо. В 2018-2019 гг. расходы на скрининговую программу по раннему выявлению фенилкетонурии у новорожденных в Арцахе берет на себя ереванский медицинский центр "Арабкир". Об этом говорится в Меморандуме о взаимопонимании, который 17 марта в Степанакерте подписали министры здравоохранения Армении и Арцаха Левон Алтунян и Карине Атаян.

Как сообщает министерство здравоохранения Армении, с 2020 года эти расходы будут возмещены за счет бюджета Минздрава Арцаха. "В прошлом году аналогичный Меморандум был подписан о скрининге новорожденных по раннему выявлению врожденного гипотиреоза", - напомнил армянский Минздрав.

Левон Алтунян представил врачам реформы, реализуемые в сфере здравоохранения Армении программы. Министр коснулся также вопроса внедрения электронного здравоохранения в Армении. Он подчеркнул, что электронное здравоохранение в Армении и в Арцахе, как и во всем мире, будет содействовать развитию сферы, обеспечивая качество услуг, доступность и эффективность.

Левон Алтунян разъяснил, какие нужны шаги для внедрения электронного здравоохранения.