Суббота, 17 Марта 2018 16:08

АрмИнфо. В Ереван впервые прилетела пилотажная группа "Стрижи".

Пилотажная группа прилетела в Ереван на мероприятия, приуроченные российско- армянскому военному сотрудничеству "Дружба-2018". Воздушные асы выступили с показательной программой простого, сложного и высшего одиночного, парного и группового пилотажа в составе шести легких истребителей МиГ-29 четвертого поколения. Погода благоволила, и "Стрижи" с успехом показали гостям столицы и ереванцам такие элементы высшего пилотажа как "Стрела", "Пирамида", "Пеленг" и "Звезда", "Бочка". После эффектного роспуска группы, командир "Стрижей" Сергей Осяйкин показал одиночный пилотаж.

По завершению показательного выступления Осяйкин в беседе с журналистами отметил, что гостям было показано, столько, сколько запланировано. "Большего мы конечно не показали. Мы ограничиваемся определенными рамками, нашим заданием, которое планируем и отрабатываем. Поэтому, мы сегодня показали именно ту программу, которую мы показываем в последнее время на всех авиационных праздниках и шоу. И всё у нас сегодня получилось. Погода позволила нам полностью отработать всю программу", - сказал полковник. При этом он добавил, что интервал между самолетами вообще составляет 1 метр, а дистанция 3 м, но бывают те фигуры, когда пространства между самолетами просто нет, и самолеты отделяет расстояние по высоте - принижение.

"Мы рады, что у нас была такая возможность сегодня принять участие в празднике "Дружба-2018", чтобы гости авиабазы посмотрели на выступление "Стрижей" и на способности наших самолетов. Надеемся, что это станет традицией, и этот праздник будет иметь продолжительный характер",- заключил командир.

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.