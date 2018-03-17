Суббота, 17 Марта 2018 16:02

АрмИнфо. Заместитель начальника Управления МО Армении арестован за взятку по делу о поставках материальных ресурсов для нужд ведомства. Его обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении, житель Еревана А. А. - учредитель и директор ООО "А.А." обратился в ведомство с заявлением, далее с сообщением и пояснением в Управление по Особо важным делам Следственного Комитета РА о том, что с 2008-го года по 2013-й заместитель начальника Управления N Министерства обороны республики М.Х., на тот период председатель Комиссии по приему материальных ресурсов, поставляемых компанией на нужды оборонного ведомства, для осуществления действий в пользу поставщика, ежегодно при приеме товаров в рамках заключенных договоров, требовал и получал от него взятку в размере от 5 до 7% от цены заключенного контракта, в результате чего, в целом, получил суммы в размере 29.220.000 драмов.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам п.2, ч.4, ст. 311 УК РА (Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, имущества, права на имущество, ценных бумаг или иной имущественной выгоды за совершение или несовершение какого-либо действия должностным лицом в пределах своих полномочий в пользу взяткодателя или представляемого им лица, за способствование совершению или несовершению такого действия либо за покровительство или попустительство по службе с использованием своего служебного положения - деяния, предусмотренные частями первой, или второй, или третьей настоящей статьи, совершенны в особо крупных размерах) и п.1, ч.3, ст. 312-й (Дача взятки, совершенная в особо крупных размерах).

В ходе предварительного следствия выяснилось, что М.Х. в день, невыясненный следствием, явившись в ООО сообщил, что далее он будет заниматься вопросами поставки мебели для нужд МО и предложил свои услуги, оценив их в размере 7% от цены, предусмотренной договором поставки. Стороны пришли к соглашению, которого придерживались до 2013 года. Взамен М.Х обязался в рамках своих полномочий, при выявлении несоответствий заявленных техническими характеристиками конкурса в ходе приема товара принять его вместо того, чтобы их вернуть.

"6 февраля 2018 года М.Х. предъявлено обвинение по 2, ч.4, ст.311 УК РА (Получение взятки; Деяние, совершенное в особо крупных размерах). Последний не признает себя виновным", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. Вместе с тем, в тот же день следователь, осуществляющий производство принял решение об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу, которое решением Суда общей юрисдикции было отклонено. "Прокурором, осуществляющим надзор за соблюдением законности предварительного следствия по уголовному делу, 20 февраля 2018 года была представлена апелляционная жалоба на решение Суда. 15 марта 2018 года жалоба была удовлетворена Апелляционным судом, отменен судебный акт суда общей юрисдикции, а в отношении М.Х. в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Предварительное следствие по делу продолжается.