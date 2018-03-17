Суббота, 17 Марта 2018 15:46

АрмИнфо. Офицеры авиабазы "Эребуни" с честью справляются с поставленными перед ними задачами как учебными, так и боевыми. Об этом 17 марта в Ереване на праздничном мероприятии "Дружба-2018" заявил главный военный и военно- воздушный атташе посольства РФ в Армении, генерал-майор Евгений Булавинцев.

"Большая честь в преддверии выборов президента РФ оказаться на территории прославленной авиационной базы, офицеры, которые и в былые годы и в настоящее время с честью справляются с поставленными перед ними задачами как учебными таки боевыми. Как учебными здесь, в Республике Армении, та и боевыми в Сирийской Арабской Республике. В это трудное время.

Когда перед нашей страной появляются все новые вызов, когда этих вызовов много, когда страну обвиняют в неизвестно каких преступлениях и в попытках нарушить миропорядок, я думаю это демонстрация как раз готовности выдержать удар, готовности выстоять и быть открытой вместе со своими союзниками, ВС Республики Армения", - отметил Булавницев.

В свою очередь командующий армяно-российской объединенной группировкой войск Тигран Парванян констатировал, что сегодня знаменательный день на аэродроме Эребуни. "Испокон веков рука об руку российский и армянский народ были вместе и шли вперед. Доказательством тому то, что мы здесь стоим - военные обоих государств, где службу несет 102-ая военная база вместе с авиационной базой", - сказал он.