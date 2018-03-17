Суббота, 17 Марта 2018 14:24

АрмИнфо.Армяно-российская объединенная группировка готова выполнить любую поставленную перед ней задачу. Об этом 17 марта в Ереване на полях праздничных мероприятий "Дружба-2018" на вопрос АрмИнфо заявил командующий армяно-российской объединенной группировкой войск Тигран Парванян.

При этом он отметил, что задачи перед объединенными войсками ставятся с учетом количества личного состава, сил и средств, и

выполняются под единым командованием. В этом контексте Парванян напомнил, что армяно-российская объединенная группировка, в которую входит также 102 база и авиабаза "Эребуни" долгие годы несет службу на территории Армении, проводятся различные совместные мероприятия, учения, в целом осуществляется совместная служба. "Группировка сформирована давно, с 2009-2010 годов совместно участвует в мероприятиях. Если не дай бог понадобится решить какую-то задачу, то мы это сделаем. И армянская, и российская стороны - это один организм. Взаимодействие ведется ежедневно, с утра, до вечера", - сказал командующий объединенной группировкой.

Отвечая на вопрос, были ли внесены изменения в план подготовки войск в связи с нестабильностью по соседству, он в частности, сказал: "Конфликт на Ближнем Востоке близок к нашему региону. Конкретные страны проводят соответствующие действия в этом направлении. В данный момент у нас такой проблемы нет, такой угрозы для Армении нет. Конечно, ситуации напряженная, но угрозы территории Армении нет", - резюмировал он.