Суббота, 17 Марта 2018 13:18

АрмИнфо. 15 марта состоялось официальное открытие столичного филиала "Еритасардакан" (Молодежный) Конверс Банка в административном районе Центр, по адресу ул. Теряна 105/1. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в филиале "Еритасардакан" физическим и юридическим лицам будет предоставляться весь спектр банковских услуг.

Учитывая местоположение этого филиала, а также возможность обслуживания здесь большого количества студентов, молодых научных работников и преподавателей, клиентам, в первую очередь, будут предложены продукты, разработанные и внедренные для молодежи. Это акция "Создай свою кредитную историю", кредитные продукты, карты, а также акции, связанные со скидками и Cash-back.

Банк будет периодически разрабатывать интересные и выгодные предложения и акции для молодежи и студентов. Первая такая акция, запущенная несколько дней назад, предоставляет клиентам возможность воспользоваться картами, ипотечными, студенческими и потребительскими кредитами, другими банковскими продуктами на льготных условиях, а также открыть депозит по высокой процентной ставке.

В филиале "Еритасардакан" есть ряд нововведений. В частности, клиенты Converse Club, который уже много лет успешно действует в головном офисе Конверс Банка, будут иметь возможность обслуживаться в подобной обстановке также и в филиале "Еритасардакан". Еще одно нововведение - это наличие в филиале отдельной зоны - Cash Zone, двери которой будут открыты круглосуточно, и каждый будет иметь возможность производить обмен иностранной валюты, погашать кредиты и совершать другие платежи, пополнять карточные счета и обналичивать средства с карты.

Подробно об акции, предлагаемой клиентам филиала "Еритасардакан", можно ознакомиться по ссылке https://www.conversebank.am/hy/yeritasardakan/.

С учетом новьоткрытого подразделения "Еритасардакан" у Конверс Банка теперь насчитывается 35 филиалов, из коих 14 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2018 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.