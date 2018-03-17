Суббота, 17 Марта 2018 13:16

АрмИнфо.Согласно МЧС Армении, с 18-20 марта температура воздуха повысится на 5-6 градусов.

Днем 17-го марта в марзах Вайоц дзор, Сюник и в Арцахе ожидается дождь с грозой, с 18-22 ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

В армянской столице с 18-22 ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха согреется с 18 до 20 градусов тепла, а уже 20-го марта ожидается 20-22 градусов выше нуля. Потеплеет и ночью - с 20-го марта с 8 до 10 градусов тепла.