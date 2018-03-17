Суббота, 17 Марта 2018 13:13

АрмИнфо.Визит президента Арцаха Бако Саакяна в США является серьезным импульсом для процесса международного признания республики в целом. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил советник президента Нагорно-Карабахской Республики Тигран Абрамян, подводя резюме визита в США лидера Арцаха.

Он подчеркнул, что формат американских встреч и выступлений Саакяна изначально был запланирован так, чтобы вызвать международный резонанс. "Ожидания оправдались, визит был широко комментируем как со стороны международных СМИ, так и видных политических деятелей",- отметил Абрамян.

Что касается результатов визита в самих США, то здесь, основной целью, по словам советника, являлась гармонизация позиций по последним процессам вокруг карабахского урегулирования с видными представителями армянской Диаспоры, которые, как известно, имеют широкий круг влияния. "Кроме того, США, как известно, являются единственной страной, напрямую предоставляющей финансовую помощь Арцаху, и одной из тех стран, которая на уровне административных единиц признает НКР. В этом ключе визит был нацелен на стимулирование процесса признания Арцаха американскими штатами, а также продолжение содействия США Нагорному Карабаху",- отметил Абрамян.

Советник отметил, что Бако Саакян совершал и впредь будет совершать подобные визиты с целью придать борьбе арцахского народа за самоопределение международную признанность.

Говоря о жесткой реакции Баку и Анкары на визит Саакяна в США, Абрамян заметил, что она была прогнозируемой, поскольку Азербайджан и Турция всегда остро реагируют на зарубежные визиты арцахского лидера.

"Однако, всем стало очевидно, что реакция Баку и Анкары никак не отразилась ни на американской повестке Бако Саакяна, ни на планах принимающей стороны. Примечательно, что и Азербайджан, и Турция отлично осознают это, но продолжают выступать с протестами во время каждого зарубежного визита Саакяна с целью как-то успокоить свою общественность на фоне неизбежности процесса международного признания Арцаха",- резюмировал советник президента Арцаха.

Отметим, что визит президента Арцаха Бако Саакяна в США продолжается. В рамках визита арцахский лидер провел встречи в Конгрессе США, с видными представителями армянской Диаспоры и духовенства, американских общественно-политических кругов. Визит Саакяна широко комментировался в иностранных СМИ, к нему обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. В этой связи Баку направил ноту протеста Госдепу США, а премьер Турции выступил с жесткой критикой.