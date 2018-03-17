Суббота, 17 Марта 2018 12:42

АрмИнфо. События 1 марта 2008 года стали одной из самых позорных страниц в истории Армении, за которую ответственны мы все. Об этом в беседе с журналистами заявил экс- глава Конституционного суда РА, председатель Высшего судебного совета Гагик Арутюнян.

<Мы все виноваты в том, что дело дошло до жертв, и мы не сумели предотвратить трагедию. Этого не должно было случиться>,- заявил он. При этом Артуюнян заверил, что если бы в эти дни не было вмешательства, последствия были бы более трагичными.

Арутюнян рассказал, что в истории третьей республики Армении были и другие сложные периоды помимо теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года и трагедии 1 марта 2008 года. "Было очень напряженное время, не скажу когда, но люди в камуфляжах и с оружием готовы были пойти на крайние меры. Тогда я созвал ночью совещание с условием, что должны быть найдены такие выходы, которые не приведут к кровопролитию. Когда я осознал, что ситуация выходит из-под контроля, я заявил: если прольется кровь - я буду первой жертвой",- рассказал Арутюнян.

На вопрос о том, случалось ли, чтобы он в бытность главой КС шел бы наперекор воле руководства страны, Арутюнян ответил: <Были случаи, когда высшее руководство страны месяцами не разговаривало со мной из-за принятых решений>.

После президентских выборов 1 марта 2008 года, на которых победу одержал Серж Саргсян, народ вышел на улицу. В результате столкновения правоохранителей с митингующими погибли 10 человек.