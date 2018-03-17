Суббота, 17 Марта 2018 12:21

АрмИнфо. С целью выявления целесообразности деятельности клинического Центра "Арменикум", повышения эффективности лечения пациентов, а также стимулирования международного признания препарата "Арменикум" создана рабочая группа с участием специалистов Министерства здравоохранения, ведущих медиков, представителей Министерства обороны и самого центра.

Как заметил в беседе с корреспондентом АрмИнфо министр здравоохранения Левон Алтунян о результатах деятельности рабочей группы пока рано говорить. "Но если выяснится, что за счет сэкономленных на содержание здания и административного аппарата Центра средств нам удастся увеличить финансирование на лечение больных, проведение доклинических и клинических испытаний препарата "Арменикум", также на повышение его международной признанности, мы пойдем на это",- объяснил Алтунян, добавив, что в этом случае пациенты будут проходить лечение в других медцентрах. При этом он подчеркнул, что если эффекты и ожидания от оптимизации будут невелики, то все останется, как есть.

Что касается подхода Мниздрава к "Арменикуму", как эффективному препарату, то он, по словам министра, не претерпел никаких изменений. "Мы по прежнему считаем этот препарат очень эффективным при лечение ВИЧ/СПИД и многих других болезней. Более того, мы сейчас делаем все возможное, чтобы его потребление выросло, а производство сохранилось. Если нам удастся добыть дополнительные средства от оптимизации расходов по содержанию центра "Арменикум", они будут направлены на проведение доклинических и клинических испытаний препарата с целью обеспечения его международного признания",- резюмировал министр. Отметим, что препарат "Арменикум" при проведении клинических испытаний хорошо зарекомендовал себя не только как средство для лечения ВИЧ/СПИД, но и гепатита С, многих системных болезней, диабета и др. Клинические испытания препарата проводятся с начала 2000-х годов.