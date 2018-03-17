Суббота, 17 Марта 2018 11:08

АрмИнфо. 16 марта в Вашингтоне президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с руководством Армянской Ассамблеи Америки во главе с исполнительным директором Брайаном Ардуни.

Как сообщили АрмИнфо в Главном информационном управлении аппарата президента Республики, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Арцахом и Диаспорой, осуществления ряда программ в информационной и политической сферах на различных американских и международных площадках.

Президент Саакян высоко оценил роль Армянской Ассамблеи Америки в деле содействия Арцаху и решения разных общенациональных задач, выразив всем сотрудникам структуры признательность за патриотическую и профессиональную работу.