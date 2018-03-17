Суббота, 17 Марта 2018 11:07

АрмИнфо. 16 марта в Вашингтоне президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с представителями верховного совета партии <Рамкавар-Азатакан>.

Согласно сообщению пресс-службы главы арцахского государства, на встречах были обсуждены вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики Арцаха, взаимодействия между Арцахом и Диаспорой, развития и углубления связей между США и Арцахом.

Глава государства отметил важную роль традиционных партий в деле содействия Арцаху, решения важнейших общенациональных задач, укрепления связей Родина - Диаспора, добавив, что Арцах заинтересован в последовательном продолжении и углублении этого сотрудничества.