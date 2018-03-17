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АрмИнфо. Вице-спикер армянского парламента, глава наблюдательной миссии от Парламентской Ассамблеи ОДКБ Эдуард Шармазанов в Мариинском дворце Санкт-Петербурга провел встречу с председателем Законодательного Собрания города Вячеславом Володиным.
Согласно сообщению пресс-службы Национального Собрания РА, в ходе встречи стороны подчеркнули важность армяно-российских вековых
стратегических отношений. Была также отмечена необходимость демократического проведения выборов президента Российской Федерации. По словам Эдуарда Шармазанова, важно, чтобы выборные процессы во всех странах ОДКБ носили демократический характер.
Во встрече принимали также участие депутаты НС РА Гагик Меликян, Тачат Вартапетян и постоянный представитель НС РА в Межпарламентской Ассамблее СНГ Айк Чилингарян.
Напомним, что 12 февраля текущего года решением председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов был назначен руководителем наблюдательной миссии ПА ОДКБ на предстоящих выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года. Сегодня, 17 марта в Российской Федерации объявлен день тишины. В этот день запрещена любая предвыборная агитация и политическая реклама. Выборы президента РФ пройдут на более чем 97,3 тыс. избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом, в том числе, и в Армении. На высший государственный пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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|В Армении имеются труднопроходимые дороги
|Арцах заинтересован в последовательном продолжении сотрудничества с традиционными партиями
|Эдуард Шармазанов: Важно, чтобы выборные процессы во всех странах ОДКБ носили демократический характер
|Цели и программы Североатлантического альянса будут приведены в соответствие с реформами в оборонной сфере Армении
|Между Арменией и Францией подписана программа сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год
|В годовщину смерти Артура Саркисяна в столице Армении прошел митингшествие
|Электросети Армении предупреждает об отключениях 17-го марта
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|Али Гасанов заявил о необходимости совместной борьбы Анкары и Баку с "армянской пропагандой"
|Стамбульская улица Саманйолу будет переименована в честь Гранта Динка
|Али Гасанов в очередной раз обвинил Армению в затягивании переговорного процесса и попытке продлить статус-кво в Карабахе
|Налбандян: Армения готова расширить сотрудничество с Ливаном в сфере обороны и безопасности
|Американские конгрессмены призвали Вашингтон признать Арцах
|Ереван ответил Анкаре и Баку: Нам нечего возвращать
|В Нагорном Карабахе в ДТП погиб военнослужащий Эдгар Геворгович Еремян
|36 американских конгрессменов присоединились к инициативе Фрэнка Паллона о выделении Армении и Арцаху 70 млн. в 2019 фискальном году
|В Ереване молодой человек угрожает спрыгнуть с моста, если к нему не придут депутаты Гагик Царукян и Самвел Алексанян или столичный мэр
|Новоизбранный президент Армении провел в Нью-Йорке встречу с членами Института East-West
|Саргсяну доложили о процессе модернизации биометрических паспортов и идентификационных карт РА
|Бако Саакян: В Арцахе заинтересованы в налаживании стабильных связей с ведущими научно-исследовательскими центрами США
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 16-го марта
|Бако Саакян: В Арцахе всегда ощущают вовлеченность армянской общины Америки в жизнь республики
|Легендарный польский дирижер Антони Вит впервые выступит с Национальным филармоническим оркестром Армении
|Минсельхоз РА: Конверс Банк подписал меморандум о сотрудничестве по госпрограмме субсидирования агрокредитов
|Устранив лишнее звено в цепочке, правительство Армении ожидает снижение стоимости на авиабилеты
|Правительство Армении просубсидирует затраты медучреждений, связанные с подключением к системе электронного здравоохранения
|Прогноз: Мода на сепаратизм постепенно заменяется модой на территориальную целостность
|Премьер Турции вновь подчеркнул "нерушимую позицию Анкары по урегулированию карабахского конфликта"
|Взгляд из Лондона: Региональные интересы сверхдержав превалируют над их интересом к разрешению карабахского конфликта
|В Полиции Армении расследуют инцидент с нарушением в Армавирской области пограничного режима
|Питер Семнеби не видит серьезных изменений в карабахском конфликте в последний период
|Замглавы МИД Армении о визите Бако Саакяна в США: В отличие от России, Соединенные Штаты ведут более гибкую политику
|Посол Великобритании: Мы продолжаем решительно содействовать карабахскому урегулированию на основе "мадридских принципов"
|Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции в ходе планового мониторинга линии соприкосновения
|Прогноз: В ближайшие годы переговоры по Карабаху будут перемежаться инцидентами и усилиями международного сообщества на фоне недостатка политических средств
|МИД Армении: Россия пытается сделать определенные выводы после апрельской войны
|Захарова: Россия привержена всем своим обязательствам по карабахскому урегулированию
|Ереван: Армянская сторона всегда должна быть готова к любым провокациям Азербайджана
|Глава МИД Армении провел ряд встреч в Дании
|Карен Назарян убежден: Притязания Алиева на Ереван должны получить соответствующую оценку международного сообщества
|С 15 по 17 марта в Армении ожидаются дожди и грозы
|Свитальский: Армения находится в процессе фундаментальных реформ, и сфера государственного управления является их частью
|Комитет по политическим вопросам ПАСЕ принял проект, в котором осудил армянофобскую политику Алиева
|Замминистра: Реализация соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС начнется после его ратификации
|В Армении автодороги в основном проходимы
|Президент Арцаха: Развитие и углубление отношений с США было, есть и будет одним из фундаментальных направлений нашей внешней политики
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