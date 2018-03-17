Суббота, 17 Марта 2018 11:06

АрмИнфо. Вице-спикер армянского парламента, глава наблюдательной миссии от Парламентской Ассамблеи ОДКБ Эдуард Шармазанов в Мариинском дворце Санкт-Петербурга провел встречу с председателем Законодательного Собрания города Вячеславом Володиным.

Согласно сообщению пресс-службы Национального Собрания РА, в ходе встречи стороны подчеркнули важность армяно-российских вековых

стратегических отношений. Была также отмечена необходимость демократического проведения выборов президента Российской Федерации. По словам Эдуарда Шармазанова, важно, чтобы выборные процессы во всех странах ОДКБ носили демократический характер.

Во встрече принимали также участие депутаты НС РА Гагик Меликян, Тачат Вартапетян и постоянный представитель НС РА в Межпарламентской Ассамблее СНГ Айк Чилингарян.

Напомним, что 12 февраля текущего года решением председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов был назначен руководителем наблюдательной миссии ПА ОДКБ на предстоящих выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года. Сегодня, 17 марта в Российской Федерации объявлен день тишины. В этот день запрещена любая предвыборная агитация и политическая реклама. Выборы президента РФ пройдут на более чем 97,3 тыс. избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом, в том числе, и в Армении. На высший государственный пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.