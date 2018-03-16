Пятница, 16 Марта 2018 20:20

АрмИнфо. Между Арменией и Францией подписана программа сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год. Свои подписи под документом поставили начальник управления оборонной политики Министерства обороны РА Левон Айвазян и военный атташе посольства Франции в РА, полковник Оливье Мадье (резиденция Тбилиси).

Согласно сообщению пресс-службы МО РА, программа предусматривает проведение около 10 мероприятий, касающихся военного образования, переподготовки, изучения французского языка, а также здравоохранения,

киберпреступности, обмена опытом и других сфер. Мероприятия планируется проводить как в Армении, так и во Франции. Стороны договорились также об углублении сотрудничества в миротворческой сфере.