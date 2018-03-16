Пятница, 16 Марта 2018 19:54

АрмИнфо. В ознаменование годовщины смерти Артура Саркисяна, обвиняемого в пособничестве группе "Сасна црер", 16 марта Фронт "Во имя государства Армения" провел митинг- шествие.

Участники митинга памяти делились своими воспоминаниями об Артуре Саркисяне, отмечали его человеческие и моральные качества. По словам гражданского активиста Давида Санасаряна, Артур Саркисян бросил вызов не только властям Армении, но и всем гражданам страны. "Он был человеком, который призывал меньше говорить, и больше работать. Но, к сожалению, пока не все до конца оценили то, что сделал Артур. Пока нас столько, пока людям мешают погодные условия, чтобы придти на митинг, мы не поймем Артура", - сказал Давид Санасарян.

В свою очередь, супруга находящегося в заключении члена фронта общественного спасения "Новая Армения" Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян предложила установить памятник Артуру Саркисяну. "Другое дело, согласится ли Ереванская мэрия на его установку? Может, и будет готово, поскольку речь идет не только об Артуре Саркисяне, но и об основных принципах армянского народа, о моральных ценностях. Нельзя жить одним днем, возможно, через 2-3 года памятник будет установлен", - сказала Анаит Тарханян.

Выступавшие на митинге обвинили в смерти Артура Саркисяна власти страны, которые преследовали цель любой ценой сохранить власть. Причем, до сих пор никто не понес ответственности за его смерть. Ораторы призвали оппозицию, в первую очередь, блок "Елк" и партию "Еркир Цирани", к объединению во имя изменения ситуации.

Участникам немногочисленного митинга раздавался хлеб в память об Артуре Саркисяне, после чего они двинулись шествием по центральным улицам Еревана, выкрикивая лозунги "Свободная, независимая Армения", "Единение".

Напомним, что Артур Саркисян, доставивший еду членам вооруженной группы, захватившей летом 2016 года здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване, и обвиняемый в пособничестве преступлению, скончался в Ереване 16 марта 2017 года в медицинском центре "Армения". Он был задержан и находился в УИУ "Больница для осужденных". 5 марта прошлого года генпрокурор Армении удовлетворил ходатайство армянских депутатов, и сменил меру пресечения в его отношении с ареста на подписку о невыезде в связи с плохим состояние здоровья. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине нарушения условий исполнения меры пресечения. После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта же в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.