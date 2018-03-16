Пятница, 16 Марта 2018 18:22

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

17 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 1-52 на 7-ой улице, 1-40 на 9-ой улице, 35-60 на 11-ой улице, 1-53 на 20-ой улице, 1-13 на 26-ой улице, 1-57

на 32-ой улице, 3-12 на 38-ой улице, 1-30 на 40-ой улице, 45-92 на 44-ой улице, 35-74 на 46-ой улице в Ареше; жилые дома 52, 54, 54А на пр. Тиграна Меца, 3, 3А, 5, 27, 29, 54Б на переулке Тиграна Меца, жилой дом 2А на ул. Глинки, собственные дома 70-76 на 7-ой улице, 68-78 на 9-ой улице, 1-50 на 50-ой улице и 48-ая улица в Нор-Ареше, жилые дома 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10/4 12, 14, 16, 18, 20 на проходе Атоян, жилой дом 12/3 и собственные дома 45-107 на ул. Атоян, жилые дома 78/1, 78/2 на ул. Димитров;

10:30-16:30 жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова, собственные дома 37-337 на ул. Норагюх, собственные дома 46, 46/81 на ул. Таиров и

прилегающие общественные абоненты, частично собственные дома 51-81 на ул. Вормнадирнери, собственные дома 229-239 на ул. Хоренаци и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 10 на ул. Закяна и прилегающие общественные абоненты;

в Армавирском марзе:

11?00-17?00 частично села Гая, Акнашен, Грибоедовам Хорунк, Артимет, город Эчмиадзин;

в Араратском марзе:

10?30-13?00 частично село Бардзрашен;

10?00-16?00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратян, Арцаха,

Сазаи Никогосян, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна,

Андраника, Гая, Нерсисян, Чауша, Даниела Варужана, Теряна, Пароняна,

Комитаса, Марата Хачатряна в городе Веди;

10?30-16?00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза,

Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомонян, Касяна, Нерсисяна,

Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат;

13?00-16?00 частично село Нарек;

в Вайоц Дзорском марзе:

11?00-16?00 частично село Арени;

в Котайкском марзе:

11?00-16?00 частично села Акунк и Ариндж; станции компаний <Виваселл

МТС", "АрменТе", прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-10:30 частично город Мартуни, телестанция Мартуни, станция компании "Виваселл МТС", прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

10?30-15?30 село Золакар, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

10?30-16?30 абоненты на улицах 22, 23 в квартале школы Лчашена;

в Ширакском марзе:

10?00-16?00 община Казанчи и Национальный парк в районе Ашоцк;

в Лорийском марзе:

11?00-17?00 села Дсех и Чкалов;

в Сюникском марзе:

10?30-13?30 улицы Андок, Ишхан, Гавит, Овнан Воротнеци, Минасян, Шаумяна, Туманяна, Спандаряна, Раффи, Хримян Айрики в городе Сисиан;

14?00-16?30 улицы Шаумяа, Н.Адунца, А.Манукяна, Абовяна, Арцаха в городе Сисиан;

11?00-13?00 села Личк и Таштун;

11?00-16?00 село Гегвардот;

11?30-16?00 частично село Вагатур.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.