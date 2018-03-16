Пятница, 16 Марта 2018 17:45

АрмИнфо. Армяно-грузинские дружеские отношения сегодня динамично развиваются по разным направлениям, достойны особого упоминания, фиксирующие стабильный рост в последние годы двустороннее экономическое сотрудничество. Об этом в ходе встречи с посолом Армении в Грузии Рубеном Садояном заявил председатель грузинского Парламента Ираклий Кобахидзе.

Садоян, в свою очередь, затронул тему двустороннего межпарламентского сотрудничества, отметив, что оно находится на высоком уровне.

Стороны обсудили перспективы расширения армяно-грузинского межпарламентского сотрудничества. В этом контексте была обоюдно подчеркнута важность активизации контактов групп дружбы и расширения договорно-правовой базы между двумя странами.

Обратившись к теме туризма, Кобахидзе с большим удовлетворением отметил, что Грузия одно из излюбленных направлений для армянских туристов и добавил, что грузинская сторона придает этому большое значение. Собеседники сошлись во мнении, что развитие туризма между двумя странами создаст широкие возможности для контактов между людьми, а это еще больше подстегнет процесс углубления двусторонних связей.

В ходе обсуждения двустороннего сотрудничества в области науки, председатель Парламента отметил, что было бы желательно, чтобы контакты между армянскими и грузинскими научными кругами стали более активными и были разработаны новые совместные проекты, а также созданы новые площадки для сотрудничества. Армянский дипломат также представил председателю Парламента конституционные реформы в Армении и процесс перехода на парламентскую систему управления.