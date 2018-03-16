Пятница, 16 Марта 2018 17:40

АрмИнфо. В Национальной библиотеке Эстонии 14 марта состоялось открытие выставки "Армения на древнейших картах".

В мероприятии приняли участие высокопоставленные должностные лица из Эстонии, общественные, политические и культурные деятели, аккредитованные в Эстонии послы, журналисты и представители армянской общины.

Как отметил посол РА в Эстонии Тигран Мкртчян, целью выставки, является представление древней истории Армении международному сообществу. "На данных картах представлены эпохи спада и подъемов страны", - заявил Мкртчян. Посол осудил "посягательства" на историю Армении со стороны соседних государств. Мкртчян также заявил, что государство, возникшее на политической карте мира 100 лет назад, сейчас пытается исказить историю Армении, и подобные действия должны быть осуждены.

Эксперт Рубен Галичян, представляя карты, отметил, что во всемирных библиотеках и музеях сохранились 60 различных карт, на которых Армения представлена на протяжении всей своей истории. " Конечно, невозможно представить историю страны исключительно с помощью карт, в то же время, возможно визуально воспринять ее историю", - отметил Галичян.

Выставка, организованная при содействии Эстонской Национальной библиотеки и Союза армян Эстонии, будет открыта до 4 апреля.