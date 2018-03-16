Пятница, 16 Марта 2018 17:01

АрмИнфо. Форума гражданского общества Восточного партнерства (ФГО ВП) направил послание в связи с началом новой архитектуры (формата) ВП.

В частности, ФГО ВП выразил готовность поделиться идеями и представить обязательства в качестве гражданского общества, а также участвовать во внедрении нового формата. ФГО ВП подчеркивает, что участие гражданского общества имеет решающее значение с точки зрения подотчетности правительств, а также для защиты прав человека, транспарентности и демократического управления. "Повестка реформ приоритетов партнерства 2020 может работать лишь в том случае, если они будут поддержаны демократическими переменами по части политического руководства стран Восточного партнерства, и если государства-члены ЕС и институты будут последовательны в этом вопросе", - отмечается в заявлении, и при этом подчеркивается, что в трех странах-членах партнерства есть положительные тенденции, которые уже осуществляют соответствующие пункты Ассоциативного соглашения, но, в регионе существует ряд вызовов.

Так, согласно ФГО ВП, в Армении Евросоюз должен стимулировать структурную вовлеченность гражданского общества в процесс подготовки и реализации дорожной карты Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве: "Формирование двусторонней площадки гражданского общества, предусмотренной соглашением, должно опираться на инклюзивные принципы и основы проевропейских организаций гражданского общества, таких как, к примеру, Национальная платформа Армении -ФГО ВП. Кроме того, разработанный недавно законопроект "О структуре и деятельности правительства" нарушает принципы прозрачности и общественной подотчетности, и устанавливает, что заседания правительства должны быть закрыты со дня исполнения новым президентом Армении своих обязанностей. Вызывает озабоченность ограничение независимости судебной системы, прокуратуры и разведструктур, когда прерогатива принятия всех решений и вся власть сосредоточены в руках правящей партии. Кроме того, конце концов, политические преследования всё ещё считаются реальностью в Армении, как, к примеру, арест оппозиционного деятеля Андриаса Гукасяна.

Коснувшись ситуации в Азербайджане, в ФГО ВП отмечает, что сегодня нарушаются права азербайджанского журналиста, гражданина Нидерландов Фикрета Гусейнли, задержанного на Украине и которому грозит экстрадиция в АР. "Внимательно следим за этим делом, вызывающим озабоченность. Это - проверка верховенства закона украинских властей. Если они разрешают незаконным группировкам, получившим содействие от иностранных агентов, вмешиваться в их законные процессы, то их авторитет будет серьезно поврежден. Призываем власти предпринять все необходимые юридические процедуры и гарантировать обеспечение защиты прав Гусейнли, а также его свободу".

Меж тем, в ФГО ВП, по части Беларуси, указал на необходимость наличия специальных показателей для измерения прогресса двусторонней повестки ЕС-Беларусь, в то время как независимое гражданское общество должно иметь полное и равное право участия во встречах Координационной группы, где должна быть осуществлена архивация промежуточных результатов.

В соседней Грузии ФГО беспокоят проблемы связанные с независимостью судебной системы, отсутствием механизмов расследования нарушений со стороны правоохранительных органов, по части плюрализма СМИ, в частности, в отношении телеканала Рустави-2. Платформа также осудила инцидент, который привел к гибели гражданина Грузии Татунашвили в Южной Осетии.

ФГО также отмечает, что Молдова отстает от реализации соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (оценивается в 66%), кроме того, реформы по борьбе с коррупцией и правосудием по-прежнему остаются неполными, более того индикаторы свидетельствуют об ухудшении положения со свободой СМИ, увеличилось число нападений на представителей гражданского общества.

В Украине, правительство страны при взаимодействии с гражданским обществом и Европейским союзом должно работать над обеспечением свободы и независимости СМИ, считают в ФГО ВП. "Мы видим новую движущую силу в реформировании таких сфер как государственное управление, борьба с коррупцией и судебная система, но нам еще предстоит пройти долгий путь. Представители гражданского общества должны в равной степени участвовать в процессах разработки политики. ЕС должен укреплять и расширять свои связи с Украиной, предоставляя выгоду, которая будет сочетаться с прочными договоренностями, как например либерализация визового режима", - отмечается в сообщении.