Пятница, 16 Марта 2018 15:56

АрмИнфо.Министр ЧС Армении Давид Тоноян 16 марта принял постоянного координатора ООН и постоянного представителя Программы развития ООН Шомби Шарпа.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в ходе встречи стороны договорились обеспечить непрерывность существующих программ и обозначили новые пути расширения сотрудничества. Стороны обсудили шаги по развитию противостояния стихийным бедствиям в РА, а также возможности нейтрализации пестицидов и опасных химических веществ, в частности, на заводе "Наирит" и на кладбище ядохимикатов в Нубарашене.

В свою очередь Шомби Шарп выразил готовность поддержать два национальных и международных мероприятия ЧС, которые пройдут в 2018 году в Армении. В частности, Шарп обещал оказать содействие работе региональной платформы Центральной Азии и Южного Кавказа и мероприятию "Усточивая Армения", которое приурочено 30-летию Спитакского землетрясения.