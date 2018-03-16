Пятница, 16 Марта 2018 15:53

АрмИнфо. Действия Государственной службы социального обеспечения (ГССО) Армении направлены на выявление лиц, которые одновременно получают пенсии как в РА, так и в другой стране- СНГ. Об этом заявил глава ведомства Ованнес Саакян, комментируя АрмИнфо информацию о том, что пенсионеры приглашаются в территориальные отделения Службы соцобеспечения, с целью лишения их пенсионных выплат в случае выявления наличия двойного гражданства.

По словам главы ГССО, на сегодня ведомство получает информацию от различных госструктур относительно периодов отсутствия граждан из РА. Далее пенсионер приглашается в территориальном отделение, где сотрудник Службы проверяет в паспорте гражданина РА наличие штампа иностранного государства о праве на временное, либо постоянное проживание.

Адресаты данной работы, это те граждане, которые отсутствовали из Армении на срок более 6 месяцев, в особенности, если они пребывали в РФ или любой другой стране СНГ, поскольку в этих странах определенным категориям граждан предоставляется право на временное/постоянное жительство, на основе которого, в той же России гражданину РА будет назначена пенсия.

Как напомнил Ованнес Саакян, еще в 1992 году между странами-членами СНГ было заключено соглашение в социальной сфере ("Соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения" от

13.03.1992, ред.), которое гласит, что "при переселении пенсионера в пределах государств - участников Соглашения, выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера". "Наша задача установить факт получения пенсии в другой стране и далее предоставить право гражданину выбирать, в какой именно стране пенсионер желает получать пенсию", - пояснил он