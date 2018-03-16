Пятница, 16 Марта 2018 15:26

АрмИнфо. Деструктивные заявления и действия руководства Азербайджана предосудительны - Парламентская ассамблеи ОДКБ обязана остро реагировать на них. Об этом на встрече с ответственным секретарем Парламентской Ассамблеи ОДКБ Петром Рябухиным в Санкт-Петербурге заявил вице-спикер Национального Собрания Армени Эдуард Шармазанов.

Касаясь последних военных учений в Азербайджане, вице-спикер заявил, что они проводятся с нарушением международных норм. В этой связи стороны сошлись во мнении о неприемлемости милитаристской риторики.

Отметим, что Шармазанов, являющийся главой наблюдательской миссии ПА ОДКБ, в эти дни находится в Санкт-Петербурге для мониторинга за президентскими выборами в России.