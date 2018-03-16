Пятница, 16 Марта 2018 15:22

АрмИнфо.Армяно-турецкие протоколы были больше на руку Армении, чем Турции, убежден заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз.

Так, на просьбу журналистов прокомментировать денонсацию Арменией Цюрихских протоколов, он в частности, заявил: "Несмотря на то, что подписанные между Турцией и Арменией Цюрихские протоколы не вступили в силу, такой шаг армянской стороны накануне выборов был неприятным. Их дело. Все равно все эти годы они проявляют нежелание урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Таким образом, они еще раз демонстрируют свою позицию. Мы в первую очередь хотим, чтобы они вывели свои войска с азербайджанских территорий. Это было ключом к решению конфликта. Но они не захотели", - заключил турецкий дипломат, передает АПА.

Напомним, что 1 марта 2018 года президент Армении Серж Саргсян на заседании Совбеза заявил об отзыве армяно-турецких протоколов.

Во второй половине 2017 года президент РА с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что весну 2018 года Армения встретит без армяно-турецких протоколов, поскольку отсутствует какой либо позитивный сдвиг в их реализации.

Отметим, что армяно-турецкие протоколы были подписаны в Цюрихе 10 октября 2009 года. Однако протоколы так и не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, поскольку Анкара постоянно выдвигала предусловия на пути ратификации. В этой связи по распоряжению президента РА Сержа Саргсяна процесс ратификации протоколов в армянском парламенте был заморожен. А в феврале 2015 года и вовсе были отозваны из парламента.