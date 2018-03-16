Пятница, 16 Марта 2018 12:16

АрмИнфо. Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян провел в Нью-Йорке встречу с членами неправительственной организации Институт Восток-Запад (East-West Institute).

Как передает пресс-служба новоизбранного президента, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации в Армении совместных программ. Институт был создан в 1980 году. В настоящее время в центре внимания аналитиков организации находятся вопросы противодействия современным вызовам, которые дестабилизируют стабильность в различных странах мира. Институт в различных сферах выступает с такими инициативами, как предупредительная дипломатия, экономическая и региональная безопасность, кибербезопасность. Почетными президентами организации выступали такие политические, экономические, научные деятели различных стран, как бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари, бывший президент Румынии Эмиль Константинеску, бывший вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Ганс Дитрих Геншер, основатель компании "Пепсико" Дональд Кедал и др. Армен Саркисян с 2008 года занимал в институте должность вице-президента.

Международный экспертный институт Восток - Запад был создан в 1980 году для обсуждения проблем в отношениях между СССР и США.