Пятница, 16 Марта 2018 11:52

АрмИнфо. У президента Армении прошло совещание, посвящённое ходу работ, реализуемых в рамках международного тендера на получение права подписать концессионное соглашение с целью выпуска биометрических паспортов и идентификационных карт РА, а также для внедрения, обслуживания и передачи автоматизированной системы модернизированной инфраструктуры публичных сертификатов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, в ходе совещания, наряду с выполненными конкурсной комиссией работами, президенту были представлены необходимость с целью повышения качества оказываемых услуг модернизации автоматизированной системы инфраструктуры публичных сертификатов выпуска биометрических паспортов и идентификационных карт; преимущества новой соответствующей современным международным критериям системы; особенности нового биометрического паспорта; намеченные с целью обеспечения плавного перехода к обязательным биометрическим паспортам работы и другие вопросы, касающиеся процесса внедрения системы.

Руководитель рабочей группы, главный советник премьер-министра Эдуард Нерсисян доложил также о предъявляемых в соответствии с критериями Международной организации гражданской авиации (ICAO) основных положениях технических требований к биометрическим паспортам и идентификационным картам, а также о предполагаемых по проекту концессионного договора обязательствах, правах и графике организации конкурсного процесса.

В совещании участвовали премьер-министр, члены созданной по постановлению правительства рабочей группы и представители заинтересованных ведомств.

Напомним, что с 1 января 2014 года совершеннолетние граждане Армении вместо паспорта получали ID-карточки, которые на территории Армении заменяли паспорта, а для выезда из страны нужно было заплатить 25 тысяч драмов (около 52 долларов) и получить биометрический паспорт. С 6 августа 2016 это требование стало необязательным.