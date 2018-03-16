Пятница, 16 Марта 2018 11:42

АрмИнфо.15 марта в Вашингтоне президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Центр национальных интересов, встретился с группой американских ученых и экспертов и выступил с речью.

Согласно сообщению пресс-службы главы арцахского государства, президент Саакян коснулся процесса государственного строительства в Арцахе, внутренней и внешней политики, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Глава государства назвал важными и полезными встречи и обсуждения, отметив, что они дают возможность непосредственно ознакомиться с ситуацией и устранить препятствующие этому стереотипы.

"Хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы в налаживании стабильных связей с ведущими научно-исследовательскими центрами, в дальнейшем их углублении и расширении. Мы рассматриваем это как важную основу для более глубокого понимания международных тенденций, развития научно-аналитической мысли в нашей стране", - подчеркнул в своем выступлении президент Саакян.

В конце встречи Бако Саакян ответил на вопросы присутствующих.