Пятница, 16 Марта 2018 11:28

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 16 марта текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28, 28A, 30 на пр. Комитаса и прилегающие общественные абоненты,

поликлиника N11 и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 16-36 на 4-ом переулке Баграмяна, ООО "Ахтанак", собственный дом 7/3 и жилые дома 3, 21, 22, 22?, 26, 28, 30, 32, 34 на ул. Бабаяна, собственные дома 3-17 на 33-ей улице Арабкира, собственные дома 5/1-9 на ул. В.Давтяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 1, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25 на ул. Гр.Кочара и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 10 и собственные дома 6-22 на ул. Гр.Арцуни, жилые дома 30/3, 31, 33, 34, 34А на ул. Гюльбенкяна, 1, 2 на ул. Толбухина и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 15Б, 17, 18, 18А, 20/1, 22 на ул. Вагаршяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12 на ул. Касяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 17, 17А на ул. В.Папазяна, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52 на ул. Шираза, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 47, 49, 51 на ул. Шерами, 1, 3, 5, 7 на ул. Оганова, 24, 26, 28, 30 на ул. Андраника, 11, 13, 15, 19, 21 на проходе Атоян, жилые дома 76, 78, 80 на ул. Димитров, квартиры 124-308 жилого дома 1 и жилой дом 35 на ул. Хагаг Дон; жилые дома 52, 54, 54А на пр. Тиграна Меца, 3, 3А, 5, 27, 29, 54Б на переулке Тиграна Меца, жилой дом 2А на ул. Глинки, собственные дома 3-12 на 38-ой улице, 45-92 на 44-ой улице, 35-74 на 46-ой улице Ареша, жилые дома 1, 1Б на ул. Арцаха;

10:30-16:30 жилые дома 14, 18 на ул. Сафарян, 4, 4/1 на ул. Борян, 16/1 на ул. Нансена, 6, 7, 9, 11, 13, 15 на ул. Лвовян, 2, 4 на переулке Лвовян, школа N134, здание отделения ВД и прилегающие общественные абоненты в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 1-5, 16, 17 на 2-ом шрджадардзаин (поворот) и прилегающие общественные абоненты в 8-ом Норкском массиве, жилые дома 24, 28, 34, 36 на пр. Маштоца, 35 на ул. Пушкина и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 10 на ил. Закяна и прилегающие общественные абоненты, частично собственные дома 51-81 на ул. Вормнадирнери; собственные дома 229-239 на ул. Хоренаци и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова, собственные дома 37-337 на ул. Норагюх, 46, 46/81 на ул. Таиров и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 собственные дома 1-34 на 6-ой улице Канакера, детский сад N249 и прилегающие общественные абоненты;

14:00-17:00 жилой дом 56 на пр. Комитаса, собственные дома 1-31 на ул. Будагяна, собственные дома 29-49, 76-112 на ул. Н.Заряна и прилегающие общественные абоненты; в Араратском марзе: 10:00-13:00 частично села Сипаник и Норабац;

10:00-14:00 частично село Суренаван;

10:00-16:00 частично улица Шаумяна и частично банаван Воску корзман фабрика в городе Арарат;

10:30-16:00 частично село Абовян;

11:00-13:00 частично село Далар;

14:00-16:00 частично село Аревшат; в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Зедеа; 11:00-15:00 частично села Гндеваз и Арени;

11:00-16:00 частично село Артабуйнк; в Ширакском марзе:

10:00-14:00 северные территории Торосгюха в районе Ашоцк; кварталы "Араваин", "Гршеджаин", "Совхози", "Чаншин", школа, офисы компаний "Виваселл МТС", "Юком" в районе Амасия;

10:00-16:00 улицы Ахтанаки, Гранта Шагиняна в городе Маралик района Ани; общины Азаташен и Бениамин с прилегающими общественными абонентами в районе Ахурян;

13:00-15:00 станция "Ани" и община Ани-Пемза в районе Ани; в Лорийском марзе:

09:00-15:00 частично село Джилиза;

10:30-13:30 село Амракиц;

10:00-11:00 жилой дом 3/15 квартала "Санаин-Сараарт" в городе Алаверди; в Сюникском марзе:

09:30-13:00 жилые дома 2, 5А, 5Б на ул. Д.Бэка в городе Капан;

10:00-13:00квартал "Гамлетаван" в городе Капан;

13:00-17:00 жилые дома 3, 4, 6А, 6Б на ул. Давида Бэка, 11 на ул. Р.Минасян в городе Капан;

10:30-14:30 частично улица Гая в городе Сисиан;

15:00-16:00 жилые дома 72, 74 на ул. Шаумяна, 13 на ул. З.Андраника в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.