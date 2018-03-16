Пятница, 16 Марта 2018 11:26

АрмИнфо. 15 марта в посольстве Армении в Вашингтоне президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с руководителями армянских общинных структур Америки.

Согласно сообщению пресс-службы главы арцахского государства, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся государственного строительства в Арцахе, социально- экономического развития, связей между Родиной и Диаспорой, осуществления в республике разных программ.

Президент Саакян выразил присутствующим свою признательность, подчеркнув, что в Арцахе всегда ощущают вовлеченность армянской общины Америки в жизнь республики, при ее непосредственном участии осуществляются многочисленные программы.

Бако Саакян также отметил важную роль армянских организаций США в деле международного признания Арцаха, повышения узнаваемости страны в мире.

Президент наградил председателя Армянского общего благотворительного союза Перча Седракяна орденом "Месроп Маштоц" за заслуги перед Республикой Арцах.