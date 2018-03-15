Четверг, 15 Марта 2018 19:20

АрмИнфо. Легендарный польский дирижер, лауреат премии Грэмми, Эм ми и Classical Award, 16 марта впервые выступит с Национальным филармоническим оркестром Армении в концертном зале им. Арама Хачатуряна.

<Я уверен, что будет замечательный концерт. Мы уже провели 4 репетиции с понедельника. Ваши музыканты прекрасно работают, главное охотно, что не всегда присуще оркестрам. Атмосфера царит прекрасная>, - сказал маэстро в ходе пресс- конференции 15 марта. В программу концерта, по его словам, вошли <Симфония №41> Моцарта (Юпитер) и <Симфония№3> А.Брукнера. <Я лично выбрал программу, но согласовал ее с музыкантами. Вы мало играете Брукнера, мне показалось, это будет интересно>, - подчеркнул он.

Говоря об армянской музыке А.Вит сообщил, что 8 лет назад в Варшавской филармонии был организован специальный концерт, посвященный музыке Арама Хачатуряна. Кроме того, он отметил, что был знаком с дирижером Оганом Дуряном, однако не знал о его армянском происхождении. <Когда я еще был студентом, в 66-67 гг. Дурян приезжал в Краковскую филармонию и давал замечательные концерты, я неоднократно посещал его репетиции. Оркестр был счастлив, когда Дурян дирижировал>, с восторгом сказал Э. Вит.

Польский дирижер вспомнил годы работы с великим австрийским дирижером Гербертом фон Караяном. <Караян был очень трудолюбивым, музыканты уважали его, он мог работать 10 часов подряд. Будучи ассистентом на его симфонических концертах и оперных постановках я приобрел колоссальный опыт. Однажды, припоминаю, как маэстро Караян опоздал на репетицию, и я взял на себя ответственность провести ее самостоятельно. Когда, с некоторым опозданием он вошел в зал, то не стал останавливать, а прослушал до конца, позволив мне завершить репетицию>, - вспоминает польский дирижер.

Кроме того, А. Вит отметил, что провел в Ереване очень приятные дни, в частности успел объехать главные достопримечательности города, и самое важное, преодолеть пешком архитектурный комплекс Каскад. В субботу дирижер посетит Эчмиадзин, после чего покинет Ереван.

Отметим, что на сегодняшний день Антони Вит является главным дирижером симфонического оркестра Наварры (Испания) и почетным дирижером Краковской филармонии. Вит 7 раз номинировался на Грэмми за записи произведений К. Пендерцкого и К. Шимановского. Греми Маэстро получил в 2013 году за записи произведений К. Пендерецкого Fonogrammi, <Концерт для валторны>, <Партита>, The Awaking of Jakob и Anaklasis.

Отметим, что Антонии учился в Высшей школе музыки Кракова по классам дирижирования (у Х.Чижа) и композиции (у К.Пендерецкого), затем - в Париже у Н.Буланже. Став в 1971 году лауреатом Международного конкурса дирижеров Фонда Г. фон Караяна, начал международную карьеру. Гастролировал во многих странах мира, сотрудничал с такими коллективами, как Берлинский филармонический оркестр и Дрезденская государственная капелла, лондонские Королевский филармонический оркестр и симфонический оркестр Би-Би-Си, оркестры Академии Санта Чечилия и Петербургской филармонии, симфонический оркестр NHK. Руководил оркестром и хором Польского радио и телевидения в Кракове (1977-1983) и симфоническим оркестром Польского национального радио в Катовице (1983-2000). С 2002 года возглавляет Варшавскую филармонию. Обширнейшая дискография дирижера насчитывает более 200 записей (EMI-HMV, Naxos, Decca). <За выдающуюся творческую деятельность и популяризацию польской музыки дома и за рубежом> Польское радио удостоило артиста <Бриллиантовой дирижерской палочки>.