Четверг, 15 Марта 2018 18:05

АрмИнфо. Число участников госпрограммы субсидирования процентных ставок по агрокредитам пополняется - меморандум о сотрудничестве подписан с Конверс Банком. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Минсельхоза РА, трехсторонний меморандум заключили 15 марта замминистра сельского хозяйства Роберт Макарян, руководитель кредитного отдела Офиса реализации программ по экономическому развитию сельских общин Андраник Мкртчян и Директор по корпоративному бизнесу Конверс Банка Ростом Бадалян.

"Конверс Банк стал шестой финансовой структурой, присоединившейся к данной госпрограмме, в которой уже участвуют ACBA-Credit Agricole Bank, УКК "Корпорация Развития и Инвестиций Армении" (DICA, ранее именуемое УКК "МСП Инвестиции"), УКК "Кард Агро- Кредит", УКК "Камурдж" и УКК "Фарм Кредит Армения". В рамках этой госпрограммы уже выдано 1534 кредита в общей сложности на 6.9 млрд драмов", - заметил Р.Макарян, добавив, что для потенциальных бенефициаров программы в региональных офисах Фонда развития сельского хозяйства уже проведено около 224 семинаров и выдано свыше 5300 сертификатов.

Р.Бадалян со своей стороны заявил, что подписание меморандума даст возможность малым фермерским хозяйствам приобретать сельхозтехнику по льготным кредитам, что посодействует дальнейшему развитию агросектора. "Спрос есть, в Конверс Банк уже обращаются представители малых фермерских хозяйств", - сообщил он.

А.Мкртчян касательно значимости программы подчеркнул, что низкие процентные ставки по агрокредитам дадут возможность бенефициарам развернуть более эффективную деятельность в сфере сельского хозяйства.

В рамках госпрограммы субсидирования процентных ставок по агрокредитам выдаются ссуды в размере 3-10 млн драмов по годовой ставке 5%, а для приграничных регионов и сельхозкооперативов ставка составляет 3%. Потенциальные бенефициары для обращения в финансовые структуры за кредитом должны предварительно в обязательном порядке пройти тренинги в региональных офисах Фонда развития сельского хозяйства и получить сертификат.

Подробности приводятся в видеоролике: https://www.youtube.com/watch?v=reSIEpwX-Yw&t=0s

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, объем сельхозкредитов на 1 января 2018г достиг 160.3 млрд драмов или $331.1 млн с годовым ростом на 6,3%. Бессменным лидером по сельхозкредитованию выступает ACBA-Credit Agricole Bank, охватывая 47,4% суммарного объема (или 76.024 млрд драмов). Конверс Банк по объему агрокредитов занимает 5-ую позицию - 7.012 млрд драмов или 4,4% от суммарных сельхозссуд банков. По годовому росту объема агрокредитов Конверс Банк занимает 3-ю позицию - 51,7%. (Расчетный курс драма на 31.12.2017г составил 484,10 др/$1).