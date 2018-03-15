Четверг, 15 Марта 2018 17:06

АрмИнфо. Цены на авиабилеты в Армении, могут снизиться. По крайней мере, правительство РА создало для этого необходимую правовую предпосылку - 15 марта Кабмин одобрил проект решения о реорганизации ЗАО "Армаэронавигация" и "Авиаметеорологический центр Звартноц" путем объединения, что сделает обслуживание рейсов более доступным для авиакомпаний.

Как заявил начальник Главного управления гражданской авиации Армении (ГУГА) Сергей Аветисян, представляя документ, на сегодня обслуживание воздушноого движения и предоставление метеорологических данных осуществляются двумя независимыми юридическими лицами, что искусственно продлевает и загружает цепь предоставляемых авиакомпаниям услуг. Фактически, как указал Аветисян, информацию авиакомпаниям предоставляет только ЗАО "Армаэронавигация", в связи с чем хозяйствующими субъектами рассматривается как структура, предоставляющая единые услуги. Между тем, следуя букве закона, авиакомпании вынуждены вступать договорно-правовые отношения также с авиаметеорологическим центром "Звартноц" и выплачивать дополнительную плату в 30 тыс. драмов. Сконцентрировав всю цепочку - организацию воздушного движения, связи, навигации, надлюдения и метобслуживания, а также информационных услуг по аэронавигации в одной структуре, исполнительный орган планирует добиться повышения качества управления сферой и ее финансовой эффективности. Инициатива также призвана обеспечить соразмерное развитие тенических средств и внедрение единых норм и правил авиационной безопасности.

Помимо этого, как заявил Сергей Аветисян, применение принципа "единого окна" приведет к снижению тарифов на предоставляемые услуги в авиационной сфер, а также поспособствует созданию предпосылок для развития малой авиации и системы внутренних авиаперевозок. В результате объединения, как отметил глава авиационного регулятора, ЗАО "Армаэронавигация" де-юре и де-факто станет компанией, предоставляющей полный пакет услуг, тем самым, устранив необходимость в уплате дополнительных 30 тыс. драмов.

Напомним, что еще в сентябре 2017 года, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, начальник ГУГА Сергей Аветисян заявил, что Армения разрабатывает концепцию возрождения в стране малой авиации. Он сообщил, что управление сегодня проводит инвентаризацию некоторых функционирующих ранее, в советские времена, региональных аэродромов с целью выявления их реального состояния, оценки возможных инвестиций и уровня эффективности в случае их задействования. "Мы считаем, что у малой авиации Армении есть будущее, но степень ее развития будет зависеть от наличия рыночного спроса на ее услуги", - подчеркнул начальник ГУГА.

Он отметил, что сложность подготовки концепции состоит в том, что процесс возрождения малой авиации надо будет начинать с очень низкой базы, почти с нуля. Поэтому, в первую очередь, надо будет подойти к этому процессу с точки зрения географического расположения. "Аэропорт в Гюмри уже функционирует, в него еще будет вложено $2 млн, в аэропорту на юго-востоке страны, в Капане, уже начались строительные работы. Туристический спрос есть на возрождение аэропорта в курортном Джермуке, имеющем срединное расположение, и на севере - в Степанаване", - подчеркнул Аветисян. По его словам, еще рано говорить о том, какие схемы будут задействованы в малой авиации, и кто будет участником этого рынка, но по мере начала работ уже ощущается определенный инвестиционный интерес к проекту. Отметим, что в конце 80-х годов прошлого века в Советской Армении функционировало порядка 26 аэропортов и аэродромов.