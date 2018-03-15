Четверг, 15 Марта 2018 16:21

АрмИнфо. Правительство Армении частично или полностью просубсидирует затраты, связанные с подключением к системе электронного здравоохранения медицинских учреждений, предоставляющих бесплатные и льготные медуслуги в рамках государственного заказа. Постановление о выделении из резервного фонда 203,1 млн. драмов на компенсацию платежей одобрено на заседании Правительства 15 марта.

Как заявил министр здравоохранения Левон Алтунян, представляя документ, в частности, 100%-ое субсидирование получат поликлиники, амбулатории и приграничные больницы, 70%-ое субсидирование предлагается для всех областных и столичных медучреждений, выполняющих госзаказы с ежемесячным оборотом до 100 млн. драмов, 50% - полагается столичным медучреждениям с ежемесячным оборотом свыше 100 млн. драмов.

Для этих целей, как пояснил министр, предлагается направить средства на сумму в 49 млн. драмов, сэкономленные в 2017 году в результате оптимизации учреждений, подведомственных Минздраву, а также 153,9 млн. драмов, сэкономленные в ходе закупок, и в виде субсидий предоставить медучреждениям в рамках договоров, заключенных медучреждениями с Министерством здравоохранения.

Напомним, что еще в начале 2017 года Правительство Армении приняло решение о передаче в концессионное управление программного обеспечения и серверной инфраструктуры единой информационной системы здравоохранения. Единый оператор системы был выбран по итогам тендера, который по концессионному договору обеспечит техническое обслуживание - от ланцетов до стола хирургического операционного" и эксплуатацию системы, а также будет отвечать за дальнейшее улучшение и переоснащение системы. Согласно обоснованию решения правительства Армении от 26 января, разработка программного обеспечения системы, проектировка, доставка и установка серверной инфраструктуры, а также запуск пилотной программы в шести медучреждениях Армении были осуществлены в 2014- 2015гг в рамках второй программы Всемирного банка по реформированию частного сектора Армении. Как заявил на заседании правительства глава армянского Минздрава Левон Алтунян, электронная система повысит прозрачность, точность регистраций, сократит расходы, а также избавит от необходимости ведения документации, поскольку все данные больных из всех медучреждений будут находиться в единой электронной системе. Было отмечено, что система электронного здравоохранения, которая была внедрена с января 2017 года, на начальном этапе будет действовать в рамках госзаказа. В систему будут внесены истории медицинских карт всего населения Армении в электронном формате. Система позволит отсеять бессмысленные и повторные исследования, контролировать реализацию госзаказа. Ранее система была внедрена в Армении в сотрудничестве с компанией Ericsson, которая передала ее в дальнейшем правительству.