Четверг, 15 Марта 2018 16:14

АрмИнфо. Международная мода на сепаратизм постепенно заменяется модой и запросом на территориальную целостность, - считает старший научный сотрудник фонда Карнеги Европа Томас де Ваал

Выступая на организованной Институтом Кавказа при финансовом содействии британского Фонда конфликтов, стабильности и безопасности международной конференции "Перспективы мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта: местные и международные точки зрения", при этом, эксперт сослался и на наличие исключений.

"Главное из этих исключений, к примеру, в Европе, является очень похожее на Карабах Косово, что в свое время очень воодушевило армянские стороны переговоров по Карабаху. Однако, сопутствующий Крыму перевес в пользу принципа территориальной целостности воодушевил уже Азербайджан, предпринявший даже попытку внести в декларацию саммита ЕС данное положение.

При этом, британский эксперт усмотрел у Москвы отсутствие достаточной для решения карабахского конфликта мягкой силы, отметив наличие у всех и вся стремления к урегулированию, однако, исключительно с минимальным ущербом собственным интересам.

По оценкам де Ваала, несмотря на то, что все международные документы и заявления говорят о необходимости соблюдении мира и укреплении атмосферы доверия, строить здание без фундамента по-прежнему невозможно, хотя переговоры продолжать все же нужно.

"Создается впечатление о нежелании Москвы видеть участия в урегулировании других игроков. Однако, соседние Иран и Грузия, на мой взгляд, имея хорошие отношения со сторонами конфликта, все-таки могут сыграть в этом положительную роль. При этом, ожидать положительную динамику по Карабаху в обозримом будущем все-таки не приходится", - подытожил британский эксперт.