Четверг, 15 Марта 2018 16:13

АрмИнфо. Турция проводит последовательную политику по обеспечению мира и стабильности в регионе. Об этом 15 марта на VI Глобальном Бакинском форуме заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

При этом он обвинил ООН в неспособности разрешить противоречия, накопившиеся в отношениях между рядом стран.

В то же время, Йылдырым подчеркнул "нерушимую позицию Анкары по урегулированию нагорно-карабахского конфликта". "20 процентов территории Азербайджана оккупировано Арменией. Турция будет и далее поддерживать справедливую позицию Азербайджана. Многие международные организации ничего не делают для устранения несправедливости в отношении Азербайджана, ограничиваясь словами о необходимости деоккупации территорий. Уверен, что рано или поздно справедливость восторжествует, а те, кто стоит за этим, так или иначе понесут заслуженное наказание", - сказал турецкий премьер. Он также заверил, что если Азербайджану будут угрожать, то ответ будет дан незамедлительно.

Коснувшись визита президента Арцаха Бако Саакяна в Вашингтон, Йылдырым сказал, что "США вместо того, чтобы премировать армян Нагорного Карабаха, должны делать все, чтобы те ответили за преступления против человечества"