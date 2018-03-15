Четверг, 15 Марта 2018 16:13

АрмИнфо.Региональные интересы сверхдержав превалируют над их интересом к разрешению карабахского конфликта, - считает старший научный сотрудник фонда Карнеги Европа Томас де Ваал

Выступая на организованной Институтом Кавказа при финансовом содействии британского Фонда конфликтов, стабильности и безопасности международной конференции "Перспективы мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта: местные и международные точки зрения", британский эксперт, при этом, увязал интересы России отношениями Москвы с Баку и Ереваном.

В этом контексте, де Ваал подчеркнул наличие между странами-сопредседателями МГ ОБСЕ в разрешении карабахского конфликта консенсуса, периодически проявляемого в различных заявлениях президентов России, Франции и США. В этом свете, эксперт пришел к выводам об отсутствии серьезных разногласий в позициях Москвы, Парижа и Вашингтона относительно окончательного урегулирования конфликта. На его взгляд, во взглядах стран-сопредседателей на Карабах есть лишь различные нюансы.

"Тем не менее, в главном вопросе - вопросе статуса Карабаха общего видения по- прежнему нет, а решение этого вопроса оставляется на будущее. На этом фоне и во многом благодаря этому, между сторонами конфликта продолжается активная дипломатическая и информационная война. И поскольку и в Баку и в Ереване убеждены в продолжении военной фазы конфликта, его стороны в вопросах возможных уступок по­прежнему проявляют крайнюю осторожность", - подытожил де Ваал.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.