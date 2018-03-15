Четверг, 15 Марта 2018 15:08

АрмИнфо.Бывший спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Питер Семнеби не видит серьезных изменений в нагорно-карабахском конфликте в последний период.

"Я вижу, после меня серьезных изменений в нагорно-карабахском конфликте не произошло. Главная проблема как раз заключается в отсутствии каких-либо изменений. Я, Евросоюз и Швейцария надеемся, что найти путь урегулирования этого конфликта можно", - сказал он, передает АПА.

При этом он подчеркнул, что Южный Кавказ для Евросоюза является важным соседом.

Напомним, что Семнеби завершил миссию спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе в феврале 2011 года.