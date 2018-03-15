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АрмИнфо."Соединенные Штаты Америки ведут более гибкую политику в отношении нагорно-карабахского конфликта", - заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян 15 марта в беседе с журналистами.
Отвечая на ремарку о том, что по сей день высшее руководство Арцаха не удостоилось приема на таком уровне со стороны стратегического партнера Еревана - Москвы, какой на днях был оказан в США, замминистра отметил, что Вашингтон в этом контексте проявляет специфический подход, что выражается также в материальном содействии Арцаху, утверждаемом бюджетом. "С этой точки зрения политика США отличается: Вашингтон, в целом, имеет более многослойный, многоуровневый подход к внешним связям, что обусловлено самостоятельностью Конгресса, и возможностью конгрессменов высказывать мнения, отличающиеся от мнения Белого дома, и, тем самым, в какой-то мере влияющие на его политику. Таким образом, с этой точки зрения Соединенные Штаты ведут более гибкую политику" , - указал Шаварш Кочарян.
Напомним, что 12 марта делегация Республики Арцах, возглавляемая президентом Бако Саакяном, прибыла с рабочим визитом в столицу Соединенных Штатов Америки - Вашингтон. Визит Бако Саакяна в США вызвал гнев официального Баку. Посол США Роберт Секута был вызван на "ковер" в МИД Азербайджана. "Этот шаг США расценивается как деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - об этом Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.сказал Гаджиев. Отметим, что у президента Арцаха в Вашингтоне было запланировано проведение ряда встреч и мероприятий.
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|Налбандян: Армения готова расширить сотрудничество с Ливаном в сфере обороны и безопасности
|Американские конгрессмены призвали Вашингтон признать Арцах
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|Премьер Турции вновь подчеркнул "нерушимую позицию Анкары по урегулированию карабахского конфликта"
|Взгляд из Лондона: Региональные интересы сверхдержав превалируют над их интересом к разрешению карабахского конфликта
|В Полиции Армении расследуют инцидент с нарушением в Армавирской области пограничного режима
|Питер Семнеби не видит серьезных изменений в карабахском конфликте в последний период
|Замглавы МИД Армении о визите Бако Саакяна в США: В отличие от России, Соединенные Штаты ведут более гибкую политику
|Посол Великобритании: Мы продолжаем решительно содействовать карабахскому урегулированию на основе "мадридских принципов"
|Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции в ходе планового мониторинга линии соприкосновения
|Прогноз: В ближайшие годы переговоры по Карабаху будут перемежаться инцидентами и усилиями международного сообщества на фоне недостатка политических средств
|МИД Армении: Россия пытается сделать определенные выводы после апрельской войны
|Захарова: Россия привержена всем своим обязательствам по карабахскому урегулированию
|Ереван: Армянская сторона всегда должна быть готова к любым провокациям Азербайджана
|Глава МИД Армении провел ряд встреч в Дании
|Карен Назарян убежден: Притязания Алиева на Ереван должны получить соответствующую оценку международного сообщества
|С 15 по 17 марта в Армении ожидаются дожди и грозы
|Свитальский: Армения находится в процессе фундаментальных реформ, и сфера государственного управления является их частью
|Комитет по политическим вопросам ПАСЕ принял проект, в котором осудил армянофобскую политику Алиева
|Замминистра: Реализация соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС начнется после его ратификации
|В Армении автодороги в основном проходимы
|Президент Арцаха: Развитие и углубление отношений с США было, есть и будет одним из фундаментальных направлений нашей внешней политики
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 15 марта
|Президент Армении поздравил Ангелу Меркель в связи c переизбранием на пост канцлера Германии
|Армения и Дания подписали соглашение о либерализации визового режима
|В Ереване завершилось совместное заседание комиссий по внешним вопросам парламентов Армении и России
|Серж Саргсян и Константин Косачев обсудили перспективы парламентского сотрудничества
|Правительственная делегация Армении прибыла в Ливан "с открытым сердцем и предметной повесткой": отбыла с обещанием построить самую лучшую страну для армян
|Вследствие недобросовестной работы сотрудников обладминистрации Лори государству нанесен ущерб в 8 млн драмов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го марта
|Константин Косачев: Любое решение по кандидатуре будущего премьера Армении будет уважаться Россией
|Эдуард Шармазанов: Международное сообщество устами главы ПА ОБСЕ прозрачно намекнуло Баку о необходимости смены максималистской политики
|Одна из улиц Глендейла будет переименована в честь Арцаха
|Константин Косачев: Продавая оружие Азербайджану, мы выполняем договоренности, достигнутые до апреля 2016 года
|Двое сотрудников армянской таможни задержаны за получение взятки
|Cерж Саргсян уверен: Армянская общественность поддерживает идею создания Фонда страхования военнослужащих
|Артак Бегларян: Международное сообщество закрывает глаза на милитаристскую риторику Баку
|Представитель Еврокомиссии не видит серьезных препятствий для ратификации Соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией
|В Арцахе стартовали танковые учения
|Очередная группа ветеранов карабахской войны направилась на передовую
|Налбандян: Армения придает важность парламентской дипломатии, в качестве действенного формата сотрудничества между странами
|Налбандян в Стокгольме принял участие в круглом столе "Цели устойчивого развития и реализация повестки 2030: Опыт Армении"
|Глава МИД Армении едет в Данию
|Благотворительный фонд "Туфенкян" установил солнечные панели и батареи на передовой
|Генпрокуратура Армении считает, что оснований для приглашения на допрос Роберта Кочаряна по делу 1 марта 2008 года нет
|Американские конгрессмены выступили с заявлением к 30-летию погромов армян в Азербайджане
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