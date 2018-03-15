Четверг, 15 Марта 2018 15:07

АрмИнфо."Соединенные Штаты Америки ведут более гибкую политику в отношении нагорно-карабахского конфликта", - заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян 15 марта в беседе с журналистами.

Отвечая на ремарку о том, что по сей день высшее руководство Арцаха не удостоилось приема на таком уровне со стороны стратегического партнера Еревана - Москвы, какой на днях был оказан в США, замминистра отметил, что Вашингтон в этом контексте проявляет специфический подход, что выражается также в материальном содействии Арцаху, утверждаемом бюджетом. "С этой точки зрения политика США отличается: Вашингтон, в целом, имеет более многослойный, многоуровневый подход к внешним связям, что обусловлено самостоятельностью Конгресса, и возможностью конгрессменов высказывать мнения, отличающиеся от мнения Белого дома, и, тем самым, в какой-то мере влияющие на его политику. Таким образом, с этой точки зрения Соединенные Штаты ведут более гибкую политику" , - указал Шаварш Кочарян.

Напомним, что 12 марта делегация Республики Арцах, возглавляемая президентом Бако Саакяном, прибыла с рабочим визитом в столицу Соединенных Штатов Америки - Вашингтон. Визит Бако Саакяна в США вызвал гнев официального Баку. Посол США Роберт Секута был вызван на "ковер" в МИД Азербайджана. "Этот шаг США расценивается как деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - об этом Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.сказал Гаджиев. Отметим, что у президента Арцаха в Вашингтоне было запланировано проведение ряда встреч и мероприятий.