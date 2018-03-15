Четверг, 15 Марта 2018 15:06

АрмИнфо.Великобритания продолжает решительно и активно содействовать достижению мирного карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ и на основе "мадридских принципов", - убеждена посол Соединенного королевства в Армении Джудит Фарнуорт.

Выступая на организованной Институтом Кавказа при финансовом содействии британского Фонда конфликтов, стабильности и безопасности международной конференции "Перспективы мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта: местные и международные точки зрения" британский посол, в частности, отметила, что посольство рассматривает данное мероприятие и программу как дополнение к собственным усилиям.

В свою очередь профессор кафедры политики и международных отношений в Колледже Св.Анны Оксфордского университета, директор Оксфордского центра международных исследований Нил Макфарлейн прямо увязал личную безопасность властей стран- участниц карабахского конфликта как, собственно, конфликтом, так и культивируемым вокруг него национализмом.

В этом свете британский профессор более чем убежден в том, что карабахский конфликт создали и последовательно стимулируют сами власти противоборствующих стран. По его оценкам, изменение ситуации станет возможно исключительно в случае смещения акцентов внутренней политики в Армении и Азербайджане с конфликта в Карабахе на преодоление проблем в социально-экономической ситуации и борьбу с бедностью. Однако, для этого, по оценкам Макфарлейна, требует время.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.