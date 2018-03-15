Четверг, 15 Марта 2018 10:11

АрмИнфо.Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 15-го марта по положению на 08:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы.

Согласно источнику, на автодороге Сотк - Карвачар наблюдается гололедица. По данным, полученным данным из Агентства по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и управления МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда - Ларс открыта для всех типов автомобилей.