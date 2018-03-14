Среда, 14 Марта 2018 19:45

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 15 марта текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3, 5А, 7, 7/1, 7/2-7/4, 9, 9/1, 11, 16, 18, 20, 39, 41 на пр. Комитаса и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 20, 38 и собственные дома 11-60 на ул. А.Тиграняна, собственные дома 1-42 на ул. Чолакян, 1-55 на ул.В.Папазяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 28 на ул. Гр.Арцруни, 15, 15Б, 17, 19, 19/1, 21, 21/1 на ул. Вагаршяна, 15 на ул. Гр.Кочара и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 10-14 на ул.

А.Хачатряна и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 38А и собственные дома 36-38/2 на ул. Гюльбенкяна, прилегающие общественные абоненты, собственные дома 9-21, 40, 42 на ул. Бакунца, жилые дома 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52 на ул. Шираза, 21/2, 23, 25, 27, 29 на ул. Кургинян, 12, 13, 14 на переулке Кургинян, жилые дома 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 24, 26, 28, 30 на ул. Андраника, 1, 3, 5, 7 на ул. Оганова, 39, 41, 44, 47, 49, 51 на ул. Шерами, 11, 13, 15, 19, 21 на проходе Атояна; жилые дома 76, 78, 80 на ул. Димитров, квартиры 124-308 жилого дома 1 и жилой дом 35 на ул. Хагаг Дон; жилые дома 52, 54, 54А на пр. Тиграна Меца, 3, 3А, 5, 27, 29, 54Б на переулке Тиграна Меца, жилой дом 2А на ул. Глинки, собственные дома 3-12 на 38-ой улице, 45-92 на 44-ой улице, 35-74 на 46-ой улице Ареша, жилые дома 1, 1Б на ул. Арцаха;

10:30-16:30 1-ый переулок улицы Худяковам собственные дома на переулках 2-4 улицы А.Шагиня и прилегающие общественные абоненты в Аване; жилые дома 24, 28, 34, 36 на пр. Маштоца, 35 на ул. Пушкина и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 10 на ул. Закяна и прилегающие общественные абоненты, частично собственные дома 51-81 на ул. Вормнадирнери, собственные дома 229-239 на ул. Хоренаци и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 собственные 1-86 на 8-ой улице в Вардашене;

в Араратском марзе:

10?00-13?00 частично село Саят-Нова; частично улица Шаумяна, частично банаван Воскку корзман фабрика в городе Арарат;

10?00-14?00 село Даракерт; частично села Хачпар и Гукасаван;

10?00-15?00 села Мргануш, Гетазат, Абовян, Вардашен и Ланджазат; частично села Аревашат и Дехдзут;

10?00-16?00 село Нарек;

11?00-12?00 частично село Верин Арташат;

12?00-13?00 частично село Аревшат; села Бюраван и Ншаван;

12?30-13?30 частично село Димитров;

13?00-14?00 частично село Масис;

14?00-15?00 частично село Мргаван;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Заритап;

11:00-15:00 частично улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердян, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микоян, Момика, Чалабян, Севака, Телави в городе Ехегнадзор;

11:00-16:00 частично село Малишка;

в Котайкском марзе:

10?00-16?00 частично село Ариндж;

11?00-14?00 село Зовуни, административное здание МЧС, воинская часть НБ, прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 квартал "Джрарат" в городе Раздан, автопарк Треста, автопарк цементного завода, компания "Славик аравэнерго", база нефтепродуктов, цех по обработке камней, комплекс "Сари так", телестанция Цахкадзора, зоны отдыха "Валдут", "Виардо", "Алвина", компания "А.Ерицян", гостиница "Цахкадзор мариот", станции операторов "Виваселл МТС", "Юком";

11?00-16?00 частично село Акунк;

14?00-17?00 село Арзни, компании "Бюрегашог", "Голден флаущр", "Арзни экспресс", завод минеральных вод "Арзни груп", компании "М.Арутюнян", "В.Манукян", "В.Акобян", "Ч/П Агаронян", "Ч/П Папикян", санатории "Еркатгци", "Сипус", "Арзни", компания "Двин концерн", газозаправочная станция "Карен Погосян", станция оператора "Виваселл МТС", компания "Арзни эстетика" центр пластической хирургии и СПА", <Санаторий Наири" Нор Гехи; компания "Глас Уорлд Кампни" Бюрегавана, завод минеральных вод Арзни;

в Гегаркуникском марзе:

11?00-12?20 улица Совхозникнери, частично улица Азатутян, территории, прилегающие к аэропорту, спецшкола, прилегающие

общественные абоненты;

11?00-15?00 воинская часть Сотка, танковый батальон, компания "Шахсуварян Колик";

14?00-15?10 улицы Чаренца, Микаеляна, Антоняна, частично улица Азатутян, территории, прилегающие к заводу конденсаторов, компания

"Гаварский медицинский центр" и прилегающие общественные абоненты в городе Гавар;

в Ширакском марзе:

10?00-14?00 центральные территории Торосгюха в районе Ашоцк;

10?00-16?00 общины Байандур, Гетк, Еразгаворск в районе Ахурян;

11?00-13?00 улицы Анкахутян и Баграмян в городе Артик;

в Тавушском марзе:

11?00-12?00 села Хачардзан, Гош, Агавнаванк, Овк, Агардзин;

в Лорийском марзе:

09?00-15?00 частично село Тегут;

10?30-13?30 село Амракиц;

11?00-16?00 частично село Одзун;

в Сюникском марзе:

11?00-13?00 улицы Чаренца, Спандаряна, Мясникяна, Ширванзаде, Физкультурник, Исраелян, Манукян, Адамян в городе Сисиан;

11?30-15?30 село Вагатур;

11?00-16?00 частично село Хот;

11?00-17?00 частично улицы Севян, Комеритаканнери, Авангард в городе Горис;

12?30-13?30 жилые дома 1, 2 на 1-ом переулке А.Манукян в городе Капан;

14?00-15?00 улица Сюник в городе Сисиан;

14?30-17?00 село Нораван;

16:00-15?00 улицы Гая, П.Севака и Арустамян в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.