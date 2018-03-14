Среда, 14 Марта 2018 19:41

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост канцлера Федеративной Республики Германии.

Как сообщает пресс-служба президента, Саргсян пожелал народу Германии процветания и дальнейшего развития. Президент выразил надежду, что в течение нового срока Ангелы Меркель отношения между Арменией и Германией будут и дальше динамично развиваться как в рамках двустороннего, так и многостороннего формата.

В послании, в частности, говорится: "Я неоднократно упоминал, что Германия является надежным партнером Армении, активным сторонником демократических реформ и экономического развития. Сегодня армяно-германский политический диалог находится на новом уровне, развивается экономическое сотрудничество, культурные, межпарламентские и децентрализованные отношения. Я также высоко ценю содействие немецкой стороны в расширении сотрудничества между Арменией и ЕС, которое вышло на новый уровень благодаря Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанному в ноябре 2017 года", - отметил в послании Саргсян.