Среда, 14 Марта 2018 18:24

АрмИнфо. Вопросы армяно-датского сотрудничества обсудили в Копенгагене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и его датский коллега Андрес Семуелсен.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что визит станет стимулом для активизации армяно-датского сотрудничества, обсуждения актуальной повестки и двусторонних программ. Министры также подчеркнули важность многостороннего сотрудничества двух стран, актуальность взаимодействия на международных площадках Был поставлен акцент и на активизации торгово-экономического сотрудничества. Министры сошлись во мнении о необходимости более частого проведения межмидовских консультаций.

В ходе встречи министры подчеркнули важность расширения договорной базы. В этом контексте Налбандян заметил, что в ходе визита планируется подписание трех договоров.

Был обсужден также процесс ратификации Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве с ЕС. Налбандян представил коллеге процесс карабахского урегулирования. Были обсуждены региональные и международные вопросы.

Под занавес встречи министры подписали соглашение о либерализации визового режима между Арменией и Данией.