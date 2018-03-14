Среда, 14 Марта 2018 17:38

АрмИнфо. В Ереване завершилось совместное заседание Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Армении и Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания России.

На заседании по теме "Сотрудничество в международных парламентских структурах" выступили заместитель председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям Эрмине Нагдалян и председатель Комитета по международным делам СФ ФС РФ Константин Косачев.

Докладчики обстоятельно представили совместную работу в МПС, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ПАЧЭС, ПА ОБСЕ, МАП, ПАСЕ, подчеркнули важность скоординированного и взаимовыгодного сотрудничества, оживления связей, обратились к ряду других актуальных вопросов. Нагдалян выразила недовольство деятельностью ПА ЧЭС, подчеркнув, что эта структура утратила свою изначальную миссию и превратилась в площадку политических интриг.

В завершение заседания председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Армен Ашотян и председатель Комитета по международным делам СФ ФС РФ и К.Косачев подписали совместное заявление.

Следующее совместное заседание Постоянной комиссии по внешним связям НС РА и Комитета по международным делам СФ ФС РФ состоится во второй половине 2018 г. в Москве.