Среда, 14 Марта 2018 17:00

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян 14 марта принял главу комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания России Константина Косачева.

В ходе встречи Саргсян отметил, что рад встретиться с Косачевым через несколько недель после Мюнхенской конференции и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, а также обсудить повестку армяно-российских союзнических отношений. По словам президента, армяно-российские отношения отличаются активным диалогом и эффективным сотрудничеством на всех уровнях - экономическом, военном, военно-техническом и гуманитарном.

Подчеркнув, что постоянное и последовательное укрепление стратегических отношений Армении с Россией является одним из приоритетов внешней политики Еревана, президент добавил, что РА хочет построить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми интеграционными структурами, которые играют важную роль в регионе. В этом контексте президент поблагодарил Константина Косачева за беспристрастную позицию по внешней политике Армении на различных платформах.

В развитии и укреплении армяно-российских двусторонних отношений президент Саргсян придал большое значение межпарламентским связям и выразил уверенность в том, что совместное заседание парламентских комитетов двух стран пройдет в конструктивной атмосфере, и принятые решения окажут положительное влияние на межгосударственные отношения.

В свою очередь Косачев разделил мнение президента о роли парламентской дипломатии в межгосударственных отношениях и отметил, что стремление высшего руководства и парламентариев России поддержать и развить максимально активные, открытые и содержательные контакты с армянскими партнерами.