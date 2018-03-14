Среда, 14 Марта 2018 16:19

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян в рамках официального визита в Ливан 13-го марта встретился в представителями местной армянской общины. "Желаю в двух словах Вас проинформировать о чем мы говорили в ходе нашего визита, к чему пришли, а также каким мы представляем наш завтрашний день", - в своей речи заявил Карапетян.

Как отметил премьер, правительственная делегация прибыла в Ливан "с открытым сердцем и предметной повесткой". В очередной раз отметив, что отношения двух стран за последние 25 лет - с момента провозглашения независимости Армении - сохранились на высоком уровне, в то же время, как подчеркнул глава армянского правительства, было зафиксировано, что экономическая составляющая двусторонних отношений далека от того потенциала, который есть у Армении и Ливана. Вместе с тем, премьер отметил важность роли армянской общины Ливана в двусторонних отношениях.

По словам Карапетяна, армянская сторона представила программы, с помощью которых возможно привлечь представителей бизнес-сообщества в Армению. Как сообщил премьер, Армения начала реформы буквально во всех сферах - системе управления, налоговой, таможенной, антикоррупционной, образовательной, здравоохранения, информационных технологий, сельского хозяйства, судебной системе и пр. "Благодаря внешней политике Армении, мы смогли создать весьма интересную платформу, где нам удалось совместить, возможно, несовместимое - членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, дружественные отношения с Ираном, с США, Канадой, Японией, Норвегией, Швейцарией при наличими с ними льготных торговых режимов",

- подчеркнул Карен Карапетян. Все это, по словам главы правительства, позволяет, основывая предприятие в Армении, выйти на более крупные рынки.

В результате проводимых в республике реформ, как отметил Карен Карапетян, Армения достигла значимых высот в экономике. "В прошлом году у нас был экономический рост на уровне 7,5%. Замечу, что показатель самый высокий регионе - почти в два раза, самый высокий в Евразийском союзе по сравнению со странами СНГ, в то время, как в мире средний экономический рост оценивается в 3-3,1%", - указал премьер, добавив, что в отчетный период армянский экспорт вырос на 25,2%, промпродукция - на 12,6%, выросли также импорт, внешний товарооборот.

При этом, как заметил глава правительства, этих показателей недостаточно, чтобы задачи, стоящие перед страной, нашли мгновенное решение. "Экономическая политика, которую проводит наше правительство сегодня, показывает, что мы на верном пути. Уверены, что в ближайшие 3-4 года у нас будет стабильный экономический рост, и реформы, которые я частично представил, будут продолжительными", - заявил он.

"У нас, у армян, есть уникальная возможность обеспечить скачкообразный рост", - заявил Карен Карапетян. Для того, чтобы обеспечить стабильный и долгосрочный рост РА, как указал премьер, необходимо провести долгосрочные реформы. "Более чем уверен, что у нас есть большой потенциал в лице вас - наших соотечественников", - отметил он.

В конце своего выступления, заверив, что Армения станет логически развивающейся и справедливой страной, глава правительства призвал каждого из присутствующих внести свой вклад в построение такой страны. "Обязательно обратите внимание на Армению, создайте для себя уголок, причал, что-то, что даст вам уверенность. Мы будем очень рады видеть вас всех в Армении,", - заявил Карен Карапетян, отметив свою внутренню уверенность и решимость в том, что шаг за шагом правительство будет двигаться в сторону построения самой лучшей страны в мире для армян.